Lielu ažiotāžu izpelnījies pašvaldības lēmums vairs nedāvināt saldumu paciņas Ziemassvētkos. Arī redakcija saņēmusi vairākas atsauksmes – gan šo lēmumu atbalstošas, gan ne. Turklāt atsevišķi novada iedzīvotāji, uzņēmēji, jau apsvēruši saldumus iedzīvotājiem gādāt pašvaldības vietā.
Iespēja izpausties uzņēmējiem
“Tas ir loģiski, ka pašvaldība vairs nepiešķirs Ziemassvētku pabalstus saldumu paciņu veidā, jo tā taču ir visu nodokļu maksātāju nauda, kas nonākusi Alūksnes novada pašvaldības budžetā,” atsaucoties uz laikrakstā publicēto informāciju par pašvaldības lēmumu, domā Annas pagasta iedzīvotāja, kura savu vārdu gan laikraksta slejās nevēlas atklāt. Taču, lai svētki nesagādātu vilšanos, viņa iesaka veidu, kā iepriecināt bērnus un seniorus. Iedzīvotāja uzskata, ka Alūksnes novadā ir biznesa ļaudis, kuriem šajā Ziemassvētku laikā ir iespēja parādīt savu labo gribu un ziedot šim nolūkam, neiesaistot Alūksnes un Apes novada fondu vai citas labdarības organizācijas. “Biteniekiem ir bišu produkti, citiem uzņēmējiem kūpināta gaļa un zivis, siers, citi pārtikas produkti. Lauksaimnieki var ziedot dārzeņus un augļus. Daudzi no viņiem ziedo ikdienā, bet arī svētki ir reize, kad iepriecināt citus,” domā anneniete. Viņa novērojusi, ka nereti ziedo tieši tie cilvēki un uzņēmēji, kuriem rocība ir mazāka. Tie, kuriem ir lielās ražotnes, viņas ieskatā labdarībai neesot tik naski. “Tas būtu vajadzīgs ne tikai dāvināšanas priekam, bet sabiedrības saliedēšanai. Turklāt dots devējam atdodas,” domā mūsu laikraksta lasītāja un aicina novada iedzīvotājus pārdomāt šo iespēju.
Grib apdāvināt pagasta bērnus
Kamēr vieni domā, citi jau nāk klajā ar iniciatīvu. Zeltiņu pagasta zemnieku saimniecības “Teikas” īpašnieks Guntis Tučs nolēmis sava pagasta bērniem Ziemassvētkos dāvināt saldumu paciņas un ar šādu rosinājumu vērsies pie kultūras darba speciālistes pagastā Gunitas Palejas. Izrādījies, ka šādu nolūku nav viegli īstenot.
G. Paleja skaidro, ka apdāvināt tikai sava pagasta bērnus patiesi nebūtu viegls process, jo Zeltiņu eglītes pasākumu apmeklē ne tikai vietējie, bet arī plašākas apkārtnes bērni, un nodalīt – kam tiek paciņa, kam ne, būtu sarežģīti. Tādēļ ar labdari vienojušies, ka tās nebūs paciņas, bet neiepakotas konfektes, lai ar tām var cienāties ikviens svētku dalībnieks, kurš uz tiem ieradies ne tikai no sava pagasta, bet arī no tuvākas un tālākas apkārtnes.
“Zeltiņos būs gan svētku pasākums ar eglīti, gan Ziemassvētku vecītis, gan piparkūkas un rotaļas. Lai kāds nepaliktu bez saldumiem, ar Gunti Tuču vienojāmies, ka viņš bērniem nopirks neiepakotas konfektes,” saka G. Paleja, pateicoties uzņēmējam par iniciatīvu un atbalstu.
Jāatgādina, ka Alūksnes novada pašvaldība oktobra domes sēdē nolēma pārtraukt Ziemassvētku pabalsta jeb saldumu paciņu piešķiršanu visām iedzīvotāju kategorijām, kas to iepriekš saņēma. To noteiks izmaiņas saistošajos noteikumos par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu un sociālo pakalpojumu klāstu, par kurām deputāti nobalsoja. Tomēr domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers šajā sēdē solīja, ka pašvaldība atradīs citu veidu, kā palīdzēt senioriem nosvinēt Ziemassvētkus.
