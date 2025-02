Domās un darbos kopā ar Ukrainu

Demonstrējot savu nostāju un paužot vienotību Ukrainas atbalstam cīņā pret Krievijas agresiju, jau trešo gadu 24. februārī plkst. 12.00 vairāk nekā 50 Latvijas medijos skanēs Ukrainas himna. Šogad, apliecinot Baltijas solidaritāti un atbalstu Ukrainai, akcijai pievienojas arī Lietuvas Sabiedriskais medijs LRT.lt un Igaunijas Sabiedriskais medijs ERR.ee. Latvijas Sabiedriskais medijs aicina radio stacijas, televīzijas kanālus un elektroniskos medijus pievienoties kopīgai Ukrainas himnas atskaņošanas akcijai.

Jau trešo gadu ar vienlaicīgu Ukrainas himnas atskaņošanu visā Latvijas mediju telpā Latvijas elektroniskie mediji demonstrēs nostāju, kopību un vienotu atbalstu Ukrainai cīņā pret Krievijas pilna mēroga iebrukumu. Šogad akcija iziet ārpus Latvijas robežām, un Latvijas medijiem pievienojas Baltijas valstu sabiedriskie mediji, apliecinot kopīgas vērtības un nelokāmu atbalstu Ukrainai. Karš nav beidzies, un tā radītās šausmas mēs nedrīkstam nedz aizmirst, ne pierast pie tām.

“Šī Ukrainas himnas atskaņošanas akcija raisa pretrunīgas sajūtas. No vienas puses – ir labi, ka Latvijas mediji spēj vienoties kopējai lietai un paust skaidru atbalstu Ukrainai. No otras – traģiski, ka šai akcijai jānotiek jau trešo gadu. Ir pagājuši trīs nežēlīgi gadi, kuru laikā esam ziņojuši par okupantu armijas pastrādātājām zvērībām un ukraiņu tautas ciešanām. Mēs turpināsim būt klātesoši Ukrainā un atbalstīt ukraiņus, lai gan no sirds ceru, ka nākamgad šāda veida atbalsta akcija vairs nebūs nepieciešama,” atbalstu pauž Latvijas Radio galvenā redaktore Anita Brauna.

Dalību Ukrainas himnas atskaņošanas akcijā apstiprinājuši vairāk nekā 50 mediji Latvijā, kā arī sabiedriskie mediji Lietuvā un Igaunijā. Akcijā piedalīsies: Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 2, Latvijas Radio 3 – Klasika, Latvijas Radio 4 – Doma laukums, Latvijas Radio 5, Latvijas Radio 6 NABA, LTV1, LTV7, LSM.lv, RUS.LSM.lv, TV3, TV3 Life, TV6, TV3 Plus, Star FM, Radio SWH, Radio SWH+, Radio SWH Rock, Radio SWH Spin, Radio SWH LV, Eiropas Hitu radio, EHR SuperHiti, Latviešu Hiti, EHR Krievu Hiti, RetroFM, 360 TV, STV Pirmā, 8TV, Radio Skonto, Radio Tev, Radio Skonto plus, Lounge FM, Radio 9, ReTV, Relax FM, Autoradio Latvija, Radio Roks, Kurzemes Radio, Divu krastu radio, Radio “EF-EI”, Latvijas Kristīgais radio, Radio Rēzekne, Baltkom radio, MIX FM, Radio 1, Alise Plus, Radio Marija, TV 4, TV Jūrmala, Vidusdaugavas Televīzija, AS “Cits medijs”, NRA.lv, Latvijas Vēstnesis, Dzirkstele. Tāpat aicinājumam atsaukusies „Rīgas starptautiskā autoosta”. Akcijā piedalīsies arī četras Igaunijas Sabiedriskā medija radio stacijas – Raadio 2, Klassikaraadio, Raadio 4 un visvairāk klausītā radiostacija Igaunijā – Vikerraadio. Tāpat Ukrainas himnu atskaņos arī Lietuvas Sabiedriskā medija radio stacijas – LRT Radijas, LRT Klasika un LRT Opus.

