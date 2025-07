Divu vieglo automašīnu sadursmē Apes pagastā

Svētdien pulksten 13.25 ugunsdzēsēji glābēji devās uz Smiltenes novada Apes pagastu, kur bija notikusi divu vieglo automašīnu sadursme. No vienas automašīnas cilvēki izkļuva paši saviem spēkiem, bet no otras automašīnas ar hidraulisko instrumentu palīdzību atbrīvots iespiests cilvēks, bet vēl viens ar nestuvju palīdzību nogādāts līdz NMPD automašīnai. Pēc tam viena automašīna novilkta no ceļa braucamās daļas un veikta brauktuves sakārtošana. Ugunsdzēsēji glābēji darbu notikuma vietā noslēdza pulksten 15.35.