Trešdiena, 5. novembris
Diskutē par sabiedrības lomu civilajā aizsardzībā

14:58 05.11.2025

Agita Bērziņa

Alūksnes novada iedzīvotāji trešdien pulcējās Alūksnes Kultūras centrā uz konferenci “Sabiedrības iesaiste Civilās aizsardzības sistēmā”. Konferences mērķis bija informēt iedzīvotājus par topošo Alūksnes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu, kā arī kopīgi domāt par NVO un brīvprātīgo iesaisti civilajā aizsardzībā. Dalībniekiem bija iespēja padomāt par psiholoģisko noturību krīzes situācijās un uzzināt konkrētas ģimenes pieeju, domājot par 24 stundu gatavību.

Konferencē par Alūksnes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu un tā nozīmi iedzīvotājiem stāstīja Alūksnes novada pašvaldības policijas civilās aizsardzības speciāliste Maija Sliņķe. Par nevalstisko organizāciju un brīvprātīgo iesaisti civilajā aizsardzībā informēja biedrības “Alūksnes lauku partnerība” valdes priekšsēdētāja Santa Harjo-Ozoliņa, kura arī vadīja konferenci. Pirmās daļas noslēgumā notika praktiskas sarunas un diskusijas grupās par sabiedrības iesaisti civilās aizsardzības sistēmā.

Otrajā daļā dalībnieki iepazinās ar labās prakses piemēriem un pieredzes stāstiem. Par psiholoģisko noturību krīzes situācijās stāstīja Zemessardzes Speciālo psiholoģisko operāciju atbalsta vada komandiera pienākumu izpildītājs Sandris Blumbergs. Ar savu ģimenes pieredzi civilās aizsardzības jomā dalījās noturības un ilgtspējas speciāliste Aiva Apša-Kīseniece no biedrības “Latvijas Lauku forums”. Savukārt Valmieras novada Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšsēdētājs Egīls Kaužēns stāstīja par biedrības darbību un attīstību cauri laikiem.

