Diskutē par komandējuma lietderību

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers no 11. līdz 15. septembrim dosies komandējumā uz Uzbekistānas Republiku, lai līdzdarbotos Pašvaldību savienības projekta “Ilgtspējīgas politikas plānošana klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās jomā Uzbekistānā” aktivitātē.

Komandējuma mērķis ir Uzbekistānas ilgtspējīgas politikas plānošanas klimata pārmaiņu jomā uzlabošana, stiprinot vietējo pašpārvalžu kapacitāti un paaugstinot sabiedrības izpratni par klimata pārmaiņu sociāli ekonomisko ietekmi.

Interesē nolūks

Apspriežot šo jautājumu augusta domes sēdē, deputāte Līga Langrate teica, ka viņa šo komandējumu neatbalsta, jo vispirms ir jāsāk ar savu, vietējo, pašpārvalžu stiprināšanu. “Uzskatu, ka deputātu klātbūtne vairāk ir nepieciešama mūsu novada pagastos. Nesen lasīju Nodarbinātības valsts aģentūras ziņojumu par pētījumu, kas veikts par viesstrādniekiem, kas ieplūst Latvijas darba tirgū. Tajā norādīts, ka Uzbekistāna pirms diviem gadiem šajā jomā bija trešajā vietā, tad tagad tā ir jau pirmajā vietā. Vai, dodoties komandējumā, mēģināsiet no Uzbekistānas piesaistīt darbaspēku mums? Kas ir tā pozitīvā pieredze, ar ko mēs varētu dalīties? Ko mēs viņiem varam pateikt?” jautāja L. Langrate. Deputāts Modris Lazdekalns atzina, ka Uzbekistānas iedzīvotāji patiešām ir ļoti labi strādnieki, par ko viņš pārliecinājies savā uzņēmumā. L. Langratei oponēja deputāts Laimonis Sīpols norādot, ka novada domes deputāti nemaz tik bieži komandējumos nebrauc. “Ja mēs visi sēdēsim uz vietas, neko jaunu neiegūsim. Uz Uzbekistānu no Latvijas brauks arī citi kolēģi. Domes priekšsēdētājs gūs priekšstatu, kā tur dzīvo cilvēki un atbraucot dalīsies ar mums iespaidos. Tā, iespējams, ir skaudība par to, ka viens brauc kaut kur, bet cits nē. Uzskatu, ka jādodas komandējumā, jāredz, kā cilvēki tur dzīvo, jādomā, ko mēs no tā varam aizgūt,” teica L. Sīpols.

Par komandējumiem neatskaitās

Savukārt deputāts Verners Kalējs iebilda L. Sīpolam norādot, ka komandējumos ir devušies domes priekšsēdētāja vietnieki un darbinieki, taču viņš nekad nav redzējis nevienu atskaiti par tiem un nav dzirdējis arī stāstu par iespaidiem vai priekšlikumus turpmākajam darbam. “Komandējumos varam doties, ja tas notiek kāda projekta ietvaros, par ko pašvaldībai nav jāmaksā. Otrs variants ir, ja par to maksā pašvaldība, bet es tādus neatceros,” piebilda domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins. L. Langrate gan apgalvoja, ka viņa pēc statistikas datiem vērtē, ka Alūksnes novadam starp Vidzemes pašvaldībām ir vieni no lielākajiem komandējumu izdevumiem, lai gan viņa nevarēja atbildēt uz jautājumu, kur šāda statistika ir pieejama. “Atskaites neesmu dzirdējusi arī es. Protams, var jau doties, bet vispirms būtu nepieciešams aizbraukt tepat līdz Liepnai un Pededzei, paskatīties, kā tur cilvēki dzīvo. Tur ir diezgan skumji…” teica deputāte.

Apmaksās no projekta finansējuma

Ar komandējumu saistītie izdevumi – ceļojums, naktsmītnes, apdrošināšana, komandējuma dienas nauda – tiks apmaksāti no projekta “Ilgtspējīgas politikas plānošana klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās jomā Uzbekistānā” budžeta. Tikai ceļa izdevumus (transporta) uz un no Starptautiskās lidostas “Rīga” dome, sēdē balsojot, nolēma segt no pašvaldības budžeta, līdzekļus paredzot no deputātu un komisiju darba nodrošināšanai paredzētajiem budžeta līdzekļiem, ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti. Finansējumu biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” projektam “Ilgtspējīgas politikas plānošana klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās jomā Uzbekistānā” pilnā apmērā piešķīrusi Ārlietu ministrija.

Aivita Lizdika

Projekta plānotās aktivitātes:

■ sākuma konference un ekspertu domnīca;

■ ekspertu misija Buhārā un Surkhandarjas reģionā;

■ izstrādāt vadlīnijas integrētai klimata pārmaiņu un katastrofu riska samazināšanas pārvaldībai vietējām kopienām un lēmumu pieņēmējiem Uzbekistānā;

■ klimata pārmaiņu pielāgošanās plānu izstrāde Buhāras un Surhandarjas reģioniem;

■ apmācību semināri, lai palielinātu Uzbekistānas sabiedrības izpratni par klimata pārmaiņu ietekmi;

■ Uzbekistānas pārstāvju apmācības Latvijā;

■ priekšlikumu izstrāde likumdošanas pilnveidei klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās jomā;

■ projekta noslēguma konference.

