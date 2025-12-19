Dievkalpojumi svētku laikā

24.decembrī 15.00 Zeltiņu baznīcā – Gulbenes kultūras centra pūšamo instrumentu ansambļa Ziemassvētku ieskaņas koncerts. 16.00 – Svētvakara dievkalpojums.
24.decembrī 16.00 Gaujienas “Mācītājmājā” – Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums.
24.decembrī 18.00 Alūksnes Romas katoļu baznīcā – Ganiņu Svētā Mise.
24.decembrī 18.00 Opekalna baznīcā – Kristus piedzimšanas svētvakars.
24.decembrī 20.00 Apes Svētā Mateja baznīcā – Kristus dzimšanas Svētvakara dievkalpojums.
24.decembrī 19.00 Alūksnes Evaņģēliski luteriskajā baznīcā – svētvakara dievkalpojums.
25.decembrī 11.00 Alūksnes Evaņģēliski luteriskajā baznīcā – Kristus dzimšanas svētku dievkalpojums.
25.decembrī 18.00 Alūksnes Romas katoļu draudzē – Kristus dzimšanas svētki.
26.decembrī 11.00 Alūksnes mācītājmuižā – dievkalpojums.
26.decembrī 16.00 Trapenē Mikužu saiešanas namā – dievkalpojums.
26.decembrī 18.00 Alūksnes Romas katoļu baznīcā – Sv. Stefans Svētā Mise.
6.janvārī 19.00 Apes Svētā Mateja baznīcā – Zvaigznes dieni veltīts koncerts.
