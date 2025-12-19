Abonē! E-avīze
Dievkalpojumi svētku laikā

09:03 19.12.2025

Agita Bērziņa

196

Foto: https://pixabay.com

24.decembrī 15.00 Zeltiņu baznīcā – Gulbenes kultūras centra pūšamo instrumentu ansambļa Ziemassvētku ieskaņas koncerts. 16.00 – Svētvakara dievkalpojums.
24.decembrī 16.00 Gaujienas “Mācītājmājā” – Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums.
24.decembrī 18.00 Alūksnes Romas katoļu baznīcā – Ganiņu Svētā Mise.
24.decembrī 18.00 Opekalna baznīcā – Kristus piedzimšanas svētvakars.
24.decembrī 20.00 Apes Svētā Mateja baznīcā – Kristus dzimšanas Svētvakara dievkalpojums.
24.decembrī 19.00 Alūksnes Evaņģēliski luteriskajā baznīcā – svētvakara dievkalpojums.
25.decembrī 11.00 Alūksnes Evaņģēliski luteriskajā baznīcā – Kristus dzimšanas svētku dievkalpojums.
25.decembrī 18.00 Alūksnes Romas katoļu draudzē – Kristus dzimšanas svētki.
26.decembrī 11.00 Alūksnes mācītājmuižā – dievkalpojums.
26.decembrī 16.00 Trapenē Mikužu saiešanas namā – dievkalpojums.
26.decembrī 18.00 Alūksnes Romas katoļu baznīcā – Sv. Stefans Svētā Mise.
6.janvārī 19.00 Apes Svētā Mateja baznīcā – Zvaigznes dieni veltīts koncerts.

Ja vēlies iesūtīt informāciju publicēšanai laikraksta un portāla afišā, raksti uz info@aluksniesiem.lv

Pasākumi

Sestdiena
20
Decembris
Sākums: 00:00 20.12.2025
Beigas: 00:00 21.12.2025

Alūksnes novada atklātā čempionāta basketbolā
Sestdiena
20
Decembris
Sākums: 10:00

Turnīrs “Džudo pašiem mazākajiem”
Sestdiena
20
Decembris
Sākums: 11:00

Uzvedums ģimenēm ar bērniem “Pasaka par Ziemas brīnumu”
Sestdiena
20
Decembris
Sākums: 13:00

Pasākums ģimenēm ar bērniem “Lai iemirdzas eglīte”
Sestdiena
20
Decembris
Sākums: 14:00

Ziemassvētku koncerts “Ticēt, cerēt, mīlēt...”
