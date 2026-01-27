Abonē! E-avīze
Diennakts tumšajā laikā – uz ceļa īpaša piesardzība

15:49 27.01.2026

Aluksniesiem.lv redakcija

126

Diennakts tumšajā laikā fiksēti ceļu satiksmes negadījumi, kuros transportlīdzekļi uzbraukuši personām, kas pēc ceļu satiksmes negadījuma vai transportlīdzekļa piespiedu apstāšanās atradušās uz ceļa braucamās daļas vai ceļa nomales. Valsts policija atgādina par Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu un gaismu atstarojošo elementu lietošanu, lai brīdinātu citus satiksmes dalībniekus.

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa apkalpojamajā teritorijā diennakts tumšajā laikā un krēslā pēdējā laikā ir notikuši vairāki ceļu satiksmes negadījumi, kuros transportlīdzekļi uzbraukuši personām, kas pēc ceļu satiksmes negadījuma vai transportlīdzekļa piespiedu apstāšanās atradušās uz ceļa braucamās daļas vai ceļa nomales.

Tā, piemēram, šā gada 10. janvārī Rēzeknes novada Silmalas pagastā vakarā automašīnas “BMW” vadītājs nobrauca no ceļa braucamās daļas. Notikuma vietā piestāja citas automašīnas vadītājs, lai sniegtu palīdzību. Abi automašīnu vadītāji diennakts tumšajā laikā atradās uz ceļa braucamās daļas bez gaismu atstarojošiem elementiem brīdī, kad vēl citas automašīnas vadītājs abiem uzbrauca. Abas personas nogādātas medicīnas iestādē ar gūtajām traumām. Saistībā ar notikušo Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess, un tiek skaidroti visi negadījuma apstākļi.

Valsts policija uzsver, ka saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem transportlīdzekļa vadītājam pēc ceļu satiksmes negadījuma nekavējoties jāapstājas un jāpaliek notikuma vietā. Tāpat atgādina par pienākumu laikus iedegt avārijas gaismas signalizāciju un uzstādīt avārijas zīmi. Gadījumos, ja minētās darbības nav iespējams veikt, transportlīdzekļa vadītājam citā veidā jābrīdina pārējie ceļu satiksmes dalībnieki par notikušo ceļu satiksmes negadījumu.

Lai mazinātu uz ceļiem bojāgājušo un cietušo skaitu, Valsts policija aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un rūpēties par savu drošību, īpaši diennakts tumšajā laikā. Izejot uz ceļa braucamās daļas vai ceļa nomales, obligāti jālieto gaismu atstarojoši elementi vai apģērbs, kas ļauj transportlīdzekļu vadītājiem savlaicīgi pamanīt gājējus.

Ja ir nepieciešama operatīvo dienestu tūlītēja iesaiste aicinām par to ziņot, zvanot 112!

Elita komentē:

Diāna Bušmane joprojām nav atradusies

Varbūt pavasarī kad nokusīs😋

17:30 26.01.2026

Jānis komentē:

Zemju īpašnieki uz tikšanos neierodas

Kāpēc gan šiem zemju īpašniekiem būtu jāierodas uz tikšanos? Vai tiem kuri ierastos piedāvātu lielāku cenu? Smieklīgi komentāri...

09:22 26.01.2026

Ilgonis komentē:

Grāmatas vajadzībām tiek meklētas bildes no latviešu bērēm

Meža cūkas sašutušas. Nav rezultātu.

19:24 21.01.2026