Desmit metri aizsargtīkla ukraiņu karavīriem

Ziedojumus promvešanai sagatavoja Sanita Eglīte, Svetlana Kučer, Nadežda Hercoga, Paula Gabrāne, Evelīna Smolovina un AANF valdes priekšsēdētāja Dzintra Zvejniece.

Jau ceturto automašīnas kravu ar dažāda veida ziedojumiem uz Ukrainas pilsētu Čerņigovu kopīgi nosūtījis Alūksnes un Apes novada fonds (AANF), biedrība “Jaunieši Alūksnes novadam” un Smiltenes novada pašvaldība. Starp ziedojumiem bija arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas kolektīva darinātais desmit metrus garais maskēšanās aizsargtīkls, kas akūti nepieciešams Ukrainas karavīriem ne tikai, lai liktu uz uzkabēm, maskētu mašīnas, bruņutehniku, bet arī lai aizsegtu humāno preču kravas.

Viena no praktiskajām lietām, kas var glābt cilvēku dzīvības, ir armijas maskēšanās tīkli. To izgatavojot, arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolēni sniedza savu artavu Ukrainas karavīru atbalstam. “Ideja radās, ietekmējoties no citu Latvijas skolu iniciatīvām. Vispirms bija nepieciešams tīkls, kuru mēs meklējām pie makšķerniekiem, tomēr to Deivai Hvalejai izdevās sadabūt ar Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistes Evitas Aplokas palīdzību,” laikrakstam stāsta Deivas klasesbiedrene, E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 11. klases skolniece Evelīna Smolovina.

Vēlāk tīkla siešanā iesaistījās viss skolas kolektīvs. Skolēni nesa dažādus audumus, bet ar tiem vien nepietika, lai aizpildītu tīklu. “Lielāko daļu nepieciešamā auduma tomēr sagādāja mājturības skolotāja Antra Strazda un sagatavoja to tā, lai nelielās auduma strēmeles varētu piesiet tīklam,” saka E. Smolovina.

Tīklu darināt skolēni uzsāka 7. aprīlī, kad skolā notika klašu saliedēšanās vakars, bet 20. aprīlī šim nolūkam veltīja veselu stundu intensīvas siešanas darba. “Tīkla gatavošana turpinājās vēl Lielās talkas dienā, kad iesākto papildināja 12. klašu skolēni. Tagad desmit metrus garais un 0,91 metru platais tīkls ir gatavs, un tā tapšanā ir iesaistījies viss skolas kolektīvs. Esam gandarīti, ka to tagad varam nosūtīt ukraiņu karavīriem, kaut vai ar mazumiņu atbalstot viņu brīvības cīņas,” saka 12. klases skolniece Paula Gabrāne.

Par iespēju nosūtīt jau ceturto kravu ar dažādiem ziedojumiem karā cietušajai Ukrainas tautai gandarīta ir arī AANF valdes priekšsēdētāja Dzintra Zvejniece. “Liels paldies dāsnajiem ziedotājiem, kuri ukraiņiem sagādājuši bērnu un pieaugušo drēbes, dažādas sadzīvē nepieciešamas lietas, pārtiku un citu. Šodien (25. maijā – red.) Sabiedrības centrā un biedrībā “Jaunieši Alūksnes novadam” ieradās automašīna no Smiltenes pašvaldības, lai to visu paņemtu. Smiltenē šīm pakām pievienos tur sagatavotos ziedojumus un visu kopā jau pirmdien, 30. maijā, sūtīs uz Čerņigovas pilsētu Ukrainā,” saka Dz. Zvejniece.

AANF uzraudzības padomes priekšsēdētāja Astrīda Harju laikrakstam atklāj, ka uz Čerņigovas apgabala bērnu slimnīcu no Alūksnes un Smiltenes novadiem šajā vedumā nosūtītas būs saziedotās preces par 21 008,26 eiro – bērnu apģērbi, apavi, medikamenti, sirds kardiogrāfijas aparāti, mehāniskie tonometri, oksiometri, matrači, gultas veļa, spilveni, mikroviļņu krāsnis, seši kamuflāžas tīkli un cits. Šī veduma lielākie ziedotāji ir SIA “Saukas kūdra”, SIA “Mežvalde”, SIA “L4” un SIA “Troll”.