Trešdiena, 4. februāris
Aīda, Ida, Vida
Depozīta sistēmai Latvijā – 4 gadi. Izsakiet savu viedokli!

11:27 03.02.2026

Aluksniesiem.lv redakcija

1. februārī apritēja četri gadi kopš dzērienu iepakojumu depozīta sistēmas ieviešanas Latvijā. Šajā laikā taromātos atgriezti jau vairāk nekā 1,5 miljardi depozīta iepakojumu, apliecinot, ka depozīta sistēma ir kļuvusi par stabilu un neatņemamu ikdienas paradumu daļu, kas būtiski veicina iepakojuma nonākšanu pārstrādē un resursu apriti. Aicinām paust savu viedokli par to, kā Jūs vērtējat depozītu sistēmas darbību Latvijā pēc četriem gadiem.

Kā Jūs vērtējat depozīta sistēmas darbību Latvijā pēc šiem 4 gadiem?
Alūksnē piedzīvots stindzinošs sals: termometra stabiņi noslīdējuši līdz –25 grādiem

13:03 01.02.2026
Brūža ielā 4 deg sodrēji, neviens nav cietis

14:37 28.01.2026
“Tulko” cilvēku pēc sejas vaibstiem

08:00 28.01.2026
Olimpisko spēļu sastāvā seši novadnieki

14:14 29.01.2026
Miljons eiro centra atjaunošanai

08:01 28.01.2026
Foto: Velta grāmatu Dzidras Mazikas piemiņai

15:51 31.01.2026

Aptauja

Vai sekosi līdzi ziemas olimpiskajām spēlēm?
Pasākumi

Trešdiena
4
Februāris
Sākums: 11:00

“Par prieku sev un citiem” tikšanās “Pavasara darbi”
Ceturtdiena
5
Februāris
Sākums: 10:00

Iknedēļas tikšanās senioriem “Pavasara darbi”
Ceturtdiena
5
Februāris
Sākums: 13:00

Tikšanās ar rakstnieku Rvīnu Vardi
Ceturtdiena
5
Februāris
Sākums: 17:30

“Mežiniekos” slēpojums
Ceturtdiena
5
Februāris
Sākums: 18:30

Filma “Tumšzilais evaņģēlijs”
Elita komentē:

Diāna Bušmane joprojām nav atradusies

Varbūt pavasarī kad nokusīs😋

17:30 26.01.2026

Jānis komentē:

Zemju īpašnieki uz tikšanos neierodas

Kāpēc gan šiem zemju īpašniekiem būtu jāierodas uz tikšanos? Vai tiem kuri ierastos piedāvātu lielāku cenu? Smieklīgi komentāri...

09:22 26.01.2026

Ilgonis komentē:

Grāmatas vajadzībām tiek meklētas bildes no latviešu bērēm

Meža cūkas sašutušas. Nav rezultātu.

19:24 21.01.2026