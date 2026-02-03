Depozīta sistēmai Latvijā – 4 gadi. Izsakiet savu viedokli!

1. februārī apritēja četri gadi kopš dzērienu iepakojumu depozīta sistēmas ieviešanas Latvijā. Šajā laikā taromātos atgriezti jau vairāk nekā 1,5 miljardi depozīta iepakojumu, apliecinot, ka depozīta sistēma ir kļuvusi par stabilu un neatņemamu ikdienas paradumu daļu, kas būtiski veicina iepakojuma nonākšanu pārstrādē un resursu apriti. Aicinām paust savu viedokli par to, kā Jūs vērtējat depozītu sistēmas darbību Latvijā pēc četriem gadiem.
Kā Jūs vērtējat depozīta sistēmas darbību Latvijā pēc šiem 4 gadiem?
Komentāri