Depozīta sistēmā nodots vairāk nekā pusmiljards dzērienu iepakojumu

Kopš 2022. gada 1. februāra depozīta sistēmā nodoti 511 miljoni jeb vairāk nekā pusmiljards iepakojuma vienību. Tādējādi, veicinot aprites ekonomiku, pārstrādei nodotas jau 7700 tonnas PET iepakojuma, 10000 tonnas stikla un 2140 tonnas alumīnija, bet dzērienu ražotājiem atkārtotai uzpildei atgriezti 92 miljoni stikla pudeļu. Kā liecina šī gada dati, no visiem pārdotajiem iepakojumiem iedzīvotāji visaktīvāk atgriež ūdens (88%), limonāžu (84%) un PET iepildīta alus (91%) iepakojumus, bet mazāk tiek atgriezti jaunā tvēruma produkti – no visa veida alkoholiskajiem dzērieniem PET un skārdenēs pašlaik atgriež 42%, bet no dzērienu sīrupiem 29%. Tādēļ SIA Depozīta Iepakojuma Operators (DIO) aicina iedzīvotājus pievērst uzmanību depozīta zīmei uz produktu etiķetēm, lai visi atbilstošie iepakojumi tiktu nodoti atpakaļ sistēmā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Mūsu lielākais gandarījums, sasniedzot pusmiljarda slieksni, nav šis ievērojamais cipars – būtiskākais blakusefekts ir tīrāka vide mums apkārt, ko apliecina ne vien mūsu pašu novērojumi, bet arī vairāku pašmāju vides organizāciju monitoringu rezultāti,” stāsta SIA Depozīta Iepakojuma Operators valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.

Gada izskaņā prognozē atgriešanas rādītāju kāpumu

Depozīta iepakojumu atgriešanas rādītājus ietekmē vairāki faktori, tostarp konkrētajā mēnesī tirgū laisto iepakojumu skaits, iedzīvotāju patēriņa un iepakojumu nodošanas tendences, dažādi svētki un brīvdienas. Piemēram, 2023. gada pirmajā pusgadā atgriešanas rādītājs bija 72%, jūlijā tas sastādīja 98%, bet augustā – 84%, kas skaidrojams ar to, ka iedzīvotāji atgrieza iepakojumus par iepriekšējiem periodiem, tostarp Jāņu brīvdienām. Paredzams, ka gada otrajā pusē atgriešanas īpatsvars būs lielāks, jo pakāpeniski atgriezīsies siltajā sezonā izlietotais iepakojums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Tāpat kopš šī gada janvāra paplašināts nododamo iepakojumu klāsts – būtiskākais papildinājums bija stiprie alkoholiskie kokteiļi, kas veido 84% no visa klāt pienākušā iepakojumu apjoma. Šī dzērienu kategorija bija tā, kuru pērn vēl varēja atrast mētājamies dabā, bet pēc iekļaušanas depozīta sistēmā to klātbūtne vidē ir būtiski samazinājusies. “Vēlos izcelt, ka Latvija šobrīd ir vienīgā valsts Baltijā, kur depozīta sistēmā ir iekļauti visi PET un skārdenēs pildītie alkoholiskie dzērieni, tostarp arī stiprie alkoholiskie dzērieni. Analizējot atgriešanas rādītājus jaunā tvēruma produktiem, redzam, ka vislabāk nodod to dzērienu iepakojumus, kurus cilvēki biežāk patērē ārpus mājām – tie ir dažādi stiprie alkoholiskie kokteiļi. Bet tādiem dzērieniem kā bezalkoholiskajam vīnam un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem PET iepakojumā, kurus patērē neregulāri vai visbiežāk mājās, atgriešanas rādītāji ir zemāki. Savukārt dzērienu sīrupu patēriņa īpatnība ir tāda, ka šo produktu patērē lēni, tādēļ arī iepakojumu atgriešanas laiks ir ievērojami ilgāks,” skaidro M. Stūrītis.

DIO pārstāvis tāpat atgādina, ka depozīta sistēmā jau no tās darbības pirmās dienas ir iekļauti arī tādi dzērieni kā smūtiji, bezalkoholiskais vīns un kafijas dzērieni.

Jaunas iespējas taromātu tīklā

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Analizējot iedzīvotāju iepakojumu nodošanas paradumus, DIO turpina strādāt pie taromātu tīkla optimizēšanas, tostarp šī gada laikā jau 12 tirdzniecības vietās uzstādīti jaudīgāki taromāti un kopējais taromātu skaits šobrīd sastāda 1118. Tāpat drīzumā tiks atklāts Latvijā pirmais lielapjoma taromāts, kurā iedzīvotāji varēs nodot līdz pat 100 iepakojumiem vienā piegājienā. Par jaunā taromāta funkcijām un atrašanās vietu depozīta sistēmas operators informēs sabiedrību jau tuvākajā laikā.