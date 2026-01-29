Demogrāfija Alūksnes novadā ar lielu mīnuszīmi

agājušajā gadā Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 49 jaundzimušie, kas ir teju par pusi mazāk kā gadu iepriekš, kad piedzimuši bija 84 mazuļi. Savukārt mūžībā aizgājuši 212 cilvēki, kas ir četras reizes vairāk nekā piedzimušo, bet nedaudz mazāk kā 2024. gadā – 261. Tomēr prieks par divām novada iedzīvotājām, kuras suminātas 101 gada jubilejā. Reģistrētas arī 53 laulības, tomēr šis skaitlis, salīdzinot ar 2024. gadu, sarucis par 21.
Zēnu nedaudz vairāk
Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Nansija Zučika stāsta, ka no visiem jaundzimušajiem 27 ir zēni un 22 meitenes. Deviņām māmiņām dzimuši pirmie bērniņi, 19 – otrie bērni, 11 – trešie, četrās ģimenēs piedzimis ceturtais bērns, trīs ģimenēs piektais bērns, divās – sestais un vienā astotais bērns, bet vēl vienā ģimenē piedzimuši dvīņi.
Laulībā dzimuši 24 bērniņi, 23 gadījumos dzimšana reģistrēta, atzīstot paternitāti, divos gadījumos dzimšanas reģistrā bija ziņas tikai par bērna māti, atklāj N. Zučika.
“Alūksnes novada pašvaldība jau ilgtermiņā realizē brīvprātīgo iniciatīvu – vecākiem, kuru deklarētā dzīvesvieta mūsu novadā bijusi ne mazāk kā sešus mēnešus, piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu. Tā apmērs ir 40 % no minimālās darba algas – 2025. gadā tie bija 296 eiro, bet šogad – 2026. gadā – tie būs jau 312 eiro. Šo pabalstu var pieprasīt pusgada laikā no bērna dzimšanas,” informē N. Zučika.
Bērniem 2025. gadā izraudzītie vārdi ir bijuši unikāli un neviens no tiem neatkārtojas, tādēļ Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece nevienu no tiem īpaši neizceļ.
Pabalsti Zelta un Dimanta kāzās
Pagājušajā gadā novadā reģistrētas 53 laulības. Laulību reģistrējušas 69 Alūksnes novadā dzīvesvietu deklarējušas personas un 37 citu novadu iedzīvotāji. Bez lieciniekiem laulību reģistrējuši 40 pāri.
N. Zučika atklāj, ka trijos gadījumos viens no laulātajiem ir bijis citas valsts pilsonis – Igaunijas, Ukrainas un Kanādas. 69 personas reģistrējušas pirmo laulību, 34 – otro laulību un trīs personām tā bijusi trešā laulība.
“Svētku pabalstam Zelta kāzu jubilejā pieteikušies pieci pāri. Visas stiprās ģimenes, kas vēršas pie mums, saņem ne tikai pašvaldības sveicienu naudas izteiksmē, bet arī īpašo, stiprajām ģimenēm gatavoto dāvanu. Svētku pabalstam Zelta un Dimanta kāzu jubilejās var pieteikties sešu mēnešu laikā no kāzu jubilejas datuma,” atgādina vadītājas vietniece.
Divi simti mūžībā aizgājušo
Pagājušajā gadā reģistrēti vairāk nekā divi simti mūžībā aizgājušo. 120 no šiem cilvēkiem bijušas sievietes un 92 vīrieši.
Visvairāk no saviem līdzcilvēkiem nācies atvadīties alūksniešiem – kapu kalniņā pavadīti pavisam 85. Mālupes pagastā kļuvis par 19 iedzīvotājiem un Pededzes pagastā par 18 iedzīvotājiem mazāk, bet Alsviķos par 11. Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta arī 21 citos novados dzīvojošās mirušās personas.
Mūžībā aizgājušās personas galvenokārt bijušas 81 līdz 90 gadu vecumā – kopā pavisam 77, bet 28 personas bijušas vecumā no 91 līdz 100 gadiem, kā arī divas personas vecumā no 101 līdz 110 gadiem.
Četrpadsmit vārda vai uzvārda maiņas
Dzimtsarakstu nodaļā 2025. gadā saņemti 829 dažādu veidu iesniegumi par dokumentu izsniegšanu no civilstāvokļa aktu reģistriem un reģistru ievadi informācijas sistēmā. Izsniegtas 318 pirmreizējas, 77 atkārtotas apliecības, 125 izziņas no reģistriem. 27 dokumentiem klāt pievienotas daudzvalodu veidlapas angļu, vācu, spāņu, igauņu, dāņu valodās.
“Noformētas pavisam četrpadsmit vārda vai uzvārda maiņas lietas. Personas vēlējušās iegūt savu dzimto uzvārdu tiešā augšupējā līnijā, atgūt savu pirmslaulību uzvārdu un pievienot dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam otru, kristīto, vārdu,” stāsta N. Zučika.
Viņa atklāj, ka fizisko personu reģistra informācijas sistēmā ievadīti 1444 vēsturiskie reģistri par 1924. gadu un uzsākta 1925. gada reģistru digitalizācija, vienlaikus sasaistot tos ar jau esošajiem personu datiem Fizisko personu reģistrā.
