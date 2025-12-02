Abonē! E-avīze
Otrdiena, 2. decembris
Meta, Sniedze
Decembrī Alūksnē notiks izlaiduma ceremonijas valsts aizsardzības dienesta karavīriem

08:32 02.12.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

Foto: Foto: Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde

Decembrī vairākās Nacionālo bruņoto spēku vienībās notiks izlaiduma ceremonijas valsts aizsardzības dienesta karavīriem, kuri dienestu uzsāka šī gada janvārī. Valsts aizsardzības dienesta karavīri aizvadījuši 11 mēnešus intensīvās apmācībās.

Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes valsts aizsardzības dienesta karavīru izlaiduma ceremonija norisināsies 14. decembrī plkst. 10.30 Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolā Alūksnē. Jaunieši vecumā no 18 līdz 27 gadiem aicināti līdz 2026. gada 14. janvārim brīvprātīgi pieteikties valsts aizsardzības dienestam,  kas tiks uzsākts 2026. gada jūlijā. 

Valsts aizsardzības dienesta 2026. gada jūlija 11 mēnešu dienests Nacionālo bruņoto spēku vienībās tiks īstenots sešās dienesta vietās: Sauszemes spēku Mehanizētajā kājnieku brigāde Ādažos, Militārajā policijā Ādažos, Gaisa spēku Pretgaisa aizsardzības divizionā Lielvārdē, Zemessardzes 25. kaujas atbalsta bataljonā Alūksnē, Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljonā Lūznavā, Zemessardzes 45. kaujas nodrošinājuma bataljonā Skrundā – militārajā bāzē “Mežaine”. 

Valsts aizsardzības dienests jauniešiem sniedz iespēju iegūt militārās prasmes, uzlabot fizisko sagatavotību, disciplīnu un pieredzi, kas nepieciešama valsts aizsardzības uzdevumu veikšanai. Dienesta ilgums ir 11 mēneši, un to īsteno vairākās Nacionālo bruņoto spēku vienībās, nodrošinot jauniešiem iespēju specializēties dažādās militārajās jomās.

