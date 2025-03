Dāvinājumu plāno nepieņemt

Foto: freepik.com

Deputāti Alūksnes novada pašvaldības Finanšu komitejā nolēma virzīt izskatīšanai uz domes sēdi jautājumu par atteikumu pieņemt dāvinājumu. Dāvinājumam bija paredzēts nekustamais īpašums Pededzes pagastā, kas sastāv no neliela zemesgabala un neapdzīvotas vienstāva ēkas. “Pašvaldība ir izvērtējusi nekustamo īpašumu, uz vietas to apsekojot. Ņemot vērā ēkas tehnisko stāvokli un to, cik lieli finanšu ieguldījumi ir nepieciešami, lai to sakārtotu un varētu izmantot palīdzības sniegšanai dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā, šie ieguldījumi ir nesamērīgi. Tādēļ Finanšu komitejā strādājošie deputāti nolēma dāvinājumu nepieņemt, tomēr gala lēmumu pieņems domes sēdē 27. martā,” situāciju skaidro novada pašvaldības pārstāve Evita Aploka.