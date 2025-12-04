Daudzi vēlas iegādāties pašvaldības īres dzīvokļus

Novembrī Alūksnes novada pašvaldība saņēmusi 12 ierosinājumus par īrēto pašvaldības dzīvokļu iegādāšanos. Tas skaidrojams ar pašvaldības lēmumu par īres maksas paaugstināšanu nākamajā gadā. Tāpat saņemti 25 iesniegumi no īrniekiem, kuriem pienākas dzīvojamās platības īres maksas atlaides. Pašvaldība aicina vēl decembrī izvērtēt abas iespējas un laikus atbilstoši rīkoties.
Saistībā ar īres maksas palielināšanu pašvaldības īres dzīvokļiem pašlaik sarosījušies šo platību īrētāji. Viņi plānoto īres maksu uzskata par augstu, tādēļ vairāki jau vērsušies pašvaldībā ar ierosinājumu šos dzīvokļus iegādāties. “Pašvaldības nekustamo īpašumu speciālists pašlaik ir ļoti noslogots šī procesa virzīšanā, jo arī Dzīvokļu komisija ir saņēmusi jau 25 iesniegumus no tiem cilvēkiem, kuri lūguši piemērot īres maksai atlaides,” norāda I. Berkulis.
Arī SIA “Alūksnes nami” valdes loceklis Raivis Bisenieks atgādina
– lai februārī, saņemot pirmo jaunā gada īres maksas rēķinu, nebūtu nepatīkamu pārsteigumu, iedzīvotāji vēl decembrī aicināti ar iesniegumu vērsties pašvaldībā. “Dzīvojamās telpas īrniekam, kas atbilst nosacījumiem par atlaides piemērošanu, jāiesniedz iesniegums, pievienojot nepieciešamos dokumentus, kas apliecina tiesības pretendēt uz īres maksas atlaidi, Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijai. Lēmumu par īres maksas atlaides piešķiršanu pieņem Dzīvokļu komisija,” norāda R. Bisenieks.
Jau vēstījām, ka Alūksnes novada pašvaldība 30. oktobrī, izvērtējot dzīvojamā fonda tehnisko stāvokli un tirgus cenu līmeni, noteica vienotu īres maksu – 4 eiro/m² neatkarīgi no dzīvojamo telpu labiekārtojuma līmeņa. Atbilstoši noteikumiem aprēķinātā īres maksa tiks piemērota no 2026. gada 1. janvāra.
Īres maksai piemēros atlaidi:
■ par 30 %, ja īrnieks ir noslēdzis terminētu dzīvojamās telpas īres līgumu kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (pēc 2001. gada 31. decembra), izņemot gadījumus, kad dzīvojamā telpa izīrēta kā sociālais dzīvoklis vai speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu;
■ par 50 %, ja īrniekam noteikta I vai II grupas invaliditāte;
■ par 50 %, ja īrniekam piešķirts Goda ģimenes statuss saskaņā ar Ministru kabineta 2024. gada 10. septembra noteikumiem “Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtība”;
■ par 50 %, ja īrnieks ir bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kurš dzīvo viens un bez pārtraukuma līdz 24 gadu vecumam iegūst vispārējo, profesionālo, speciālo vai augstāko izglītību;
■ par 50 %, ja īrnieks iesniedzis izīrētās dzīvojamās telpas atsavināšanas ierosinājumu un veicis nodrošinājuma maksu atbilstoši 2025. gada 30. septembra Alūksnes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības izīrēto dzīvojamo telpu atsavināšanas kārtību”.
