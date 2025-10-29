Darba tirgus mainās – kādas izglītības programmas platformā STARS aicināti apgūt?

Uzsverot mācīšanās nozīmi visa mūža garumā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) šoruden uzsākusi pieaugušo izglītības kampaņu “Atjaunini prasmes un zināšanas!”, vienlaikus aicinot iedzīvotājus veidot individuālos mācību kontus (IMK) prasmju pārvaldības platformā STARS. Pēc IMK izveides pieaugušie Vidzemē ir aicināti apgūt, piemēram, aprūpētāja, automehāniķa, metinātāja un citas profesijas, kā arī pilnveidot profesionālās prasmes būvniecības, enerģētikas, IT, kokrūpniecības, lauksaimniecības, metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību un pārtikas rūpniecības nozarēs. Mācīties var arī Alūksnes un Smiltenes novados.
Alūksnes novadā iespējams apgūt metinātāja profesiju, savukārt Smiltenē – automehāniķa, lopkopības tehniķa un vides tehniķa profesijas, kā arī pilnveidot prasmes būvniecības nozarē. Papildu informāciju un atbalstu iespējams saņemt, sazinoties ar koordinatoru savā pašvaldībā. Koordinatoru kontaktinformācija pieejama platformas stars.gov.lv sadaļā “Kontaktpersonas pašvaldībās”.
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) 2024. gada dati liecina, ka ar augstāko izglītību Latvijā tiek nodarbināti 87 % darbspējīgo pieaugušo, bet bez vidējās izglītības – tikai 65 %, un nākotnes darba tirgus prasīs vēl augstāku kvalifikāciju, īpaši digitālo prasmju jomā.
Vidzemes iedzīvotājus aicina izmantot pieaugušo izglītības iespējas
Lai sniegtu pieaugušajiem Latvijā kvalitatīvas un pieejamas izglītības iespējas, pērn Valsts izglītības attīstības aģentūra izstrādājusi prasmju pārvaldības platformu STARS (stars.gov.lv), kas palīdz pilnveidot digitālās un profesionālās prasmes vai pārkvalificēties, veicinot konkurētspēju darba tirgū. Platformā iespējams izveidot individuālo mācību kontu (IMK), atrast mācības atbilstoši savām interesēm gan klātienē, gan attālināti, kā arī saņemt karjeras konsultantu atbalstu.
“Mūsdienās mācīšanās visa mūža garumā kļūst par neatņemamu karjeras un dzīves kvalitātes sastāvdaļu. Platforma STARS palīdz cilvēkiem neatkarīgi no vecuma un pieredzes atrast tieši sev piemērotākās mācības profesionālajai attīstībai. Būtiski uzsvērt, ka šobrīd STARS iespējas izmanto jau vairāk nekā 30 000 Latvijas iedzīvotāju, no kuriem aptuveni 90 % ir pieteikušies mācībām,” uzsver Elīna Purmale-Baumane, VIAA Pieaugušo izglītības departamenta direktore.
Šobrīd Vidzemē ir iespējams apgūt aprūpētāja, automehāniķa, elektromontiera, elektrotehniķa, gaļas produktu izgatavotāja, lopkopības tehniķa, mehatronisku sistēmu tehniķa, metinātāja, mežsaimniecības tehniķa un vides tehniķa profesijas, kā arī pilnveidot profesionālās prasmes būvniecības, enerģētikas, IT, kokrūpniecības, lauksaimniecības, metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību un pārtikas rūpniecības nozarēs.
“Darba tirgū šobrīd īpaši pieprasīti ir speciālisti enerģētikā, IT un metālrūpniecībā – jomās, kur prasmes vislabāk apgūstamas tieši klātienē. Tāpēc aicinām pieaugušos izmantot iespēju mācīties praktiski, darbojoties reālā vidē un apgūstot profesiju, kas sniedz stabilitāti un pieprasījumu darba tirgū. Platforma STARS ļauj atrast šīs iespējas sev tuvākajā vietā un pieteikties mācībām ar valsts līdzfinansējumu,” uzsver E. Purmale-Baumane.
Mācības pieejamas arī attālināti
Kopumā platformā STARS pieejams gan klātienes mācību piedāvājums visos Latvijas reģionos, gan iespēja mācīties attālināti, pilnveidojot programmēšanas, datu analīzes, procesu automatizācijas un mākslīgā intelekta prasmes, kā arī citas darba tirgū aktuālas kompetences.
Platformā šobrīd atrodamas izglītības programmas gan bez maksas, gan ar personas līdzmaksājumu. Savukārt personām no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu mācības ir pilnībā bez maksas, un papildus tiek nodrošināta arī transporta izmaksu kompensācija.
Kampaņā “Atjaunini zināšanas un prasmes!” VIAA aicina ikvienu iedzīvotāju regulāri pilnveidot savas prasmes un zināšanas, izveidojot individuālo mācību kontu prasmju pārvaldības platformā STARS (stars.gov.lv). Kampaņas mērķis ir mainīt sabiedrības attieksmi pret mācīšanos, uzsverot, ka izglītība jebkurā vecumā ir dabiska un vērtīga, palīdzot saglabāt konkurētspēju darba tirgū un veidot ilgtspējīgu karjeru.
Ikviens Latvijas iedzīvotājs no 18 gadu vecuma aicināts izveidot savu individuālo mācību kontu platformā stars.gov.lv – sperot pirmo solis pretī jaunām zināšanām, prasmēm un ilgtspējīgai karjerai.
