Dabā nonāk tūkstošiem cigarešu izsmēķu

Biedrības “Zaļā josta” pārstāve un projekta “Kas pazūd no acīm, dabā

nepazūd” vadītāja Laima Kubliņa informē, ka ir noslēdzies “Zaļā josta” rīkotais eksperiments, kura ietvaros mēneša garumā tika veikts lietusūdens noteku monitorings galvaspilsētā, uzskaitot notekās

nonākušo cigarešu izsmēķu apjomu. Eksperimenta rezultātā atklājās šokējoši

rezultāti – ik dienu tūkstošiem zemē nomestu vai mērķtiecīgi lietusūdens notekās

izmestu izsmēķu nonāk dabā.

“Zaļā josta” eksperimentu rīkoja projekta “Kas pazūd no acīm, dabā nepazūd”

ietvaros kā vieno no būtiskām projekta komponentēm ar mērķi uzskatāmi parādīt dabā

nonākušo izsmēķu daudzumu un skaidrot pareizu rīcību ar cigarešu izsmēķiem.

Eksperimenta veikšanai sadarbībā ar Rīgas pašvaldību un SIA “Rīgas ūdens” tika

izraudzītas 5 lietusūdens notekas dažādās vietās Rīgas centrālajā daļā – līdzās

automašīnu stāvvietai, pie tirdzniecības centra ieejas, starp valsts nozīmes iestādēm un

atpūtas vietām, kā arī pie īpaši kupli apmeklētām kafejnīcām un klubiem.

Eksperimenta veikšanai lietusūdens notekās uzstādīti speciāli sieti, kas filtrēja

smalkos atkritumus. “Pirms eksperimenta uzsākšanas nevarējām pat iedomāties, ka

rezultātā iegūsim tik šokējošus datus. Izraudzītajās lietusūdens notekās ik nedēļu bija

vērojami vidēji 44 izsmēķi katrā, turklāt līdzās cigarešu izsmēķiem konstatēti arī

dažādi videi kaitīgu preču atkritumi, piemēram, elektroniskās cigaretes, izlietotas

baterijas un izdegušas spuldzes, kā arī vienreizlietojamie trauki un iesaiņojuma

materiāli. Kopumā eksperimentālajās notekās mēneša garumā nonācis 871 izsmēķis,”

novērojumos dalās L.Kubliņa, kas ar cigarešu izsmēķu problemātiku Latvijā cīnās

jau kopš 2019. gada.

Lietusūdens notekās nonāk 3’126’432 izsmēķu

Kopumā Rīgā sabiedriskās vietās ir izveidotas 17968 lietusūdens notekas, kas atrodas

Rīgas domes Satiksmes departamenta pārziņā. Tādējādi, attiecinot eksperimenta

rezultātus uz visu galvaspilsētu, var pieņemt, ka ik mēnesi šajās lietusūdens notekās

nonāk 3’126’432 cigarešu izsmēķu. Tas ir 104’214 izsmēķi dienā tikai galvaspilsētā

vien, kas nonāk dabā, piesārņojot vidi ar kaitīgām vielām un mikroplastmasu.

Kā norāda L. Kubliņa, smēķētāji nereti neizprot lietusūdens noteku funkcijas, maldīgi

uzskatot, ka tajās nonākušie notekūdeņi tiek filtrēti un attīrīti. “Ir jāsaprot atšķirība

starp sadzīves kanalizāciju un lietusūdens noteku sistēmu. Sadzīves kanalizācijas

sistēmā savāktie notekūdeņi tiek novadīti uz bioloģiskās attīrīšanas iekārtām. Lielākās

ūdenī nešķīstošās atkritumu vienības tiek izfiltrētas sūkņu stacijās, savukārt ar

mazākajām tiek galā bioloģisko attīrīšanas iekārtu mikroorganismi. Sadzīves

kanalizācijā noskalotie izsmēķi sūkņu staciju iekārtu iedarbībā sairst mikroplastmasas

šķiedrās, turklāt to sastāvā esošās indīgās vielas apdraud labo mikroorganismu

stāvokli un veiktspēju bioloģiskās attīrīšanas iekārtās. Savukārt pilsētvidē izvietotās

lietusūdens notekas lielākoties ir tieši saistītas ar tuvējām ūdenstilpnēm. Tas nozīmē –

lietusūdens noteku sastāvs netiek filtrēts vai attīrīts – notekās izmestie atkritumi un

cigarešu filtri tiek izvadīti dabā,” skaidro L. Kubliņa.

Tāpēc “Zaļā josta” uzsver, ka cigarešu izsmēķi, kas ir kaitīgām un toksiskām vielām

un smagajiem metāliem piesūcināti plastmasas izstrādājumi, ir izmetami tikai un

vienīgi sadzīves atkritumu konteinerā. Nometot zemē vai pilsētas ielās, izsmēķi pa

tiešo vai caur lietusūdens notekām nonāk vidē, piesārņojot dabu un dzeramo ūdeni ar

nikotīnu, smagajiem metāliem un virkni citu ķīmisko savienojumu, daļa no kuriem ir

toksiska. Savukārt pats filtra materiāls gadu gaitā sadalās mikroplastmasas daļiņās,

kas apdraud dzīvos organismus un agri vai vēlu nonāk mūsu pašu organismā ar uzturā

lietoto piesārņoto pārtiku un ūdeni.