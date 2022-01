“Covid” nodaļa Alūksnes slimnīcā slēgta

Ar šī gada 1. janvāri Alūksnes slimnīcā “Covid” nodaļa ir slēgta. Šāds lēmums pieņemts sadarbībā ar Vidzemes slimnīcu, kas ir mūsu reģiona vadošā slimnīca. Tomēr, ja tas būs nepieciešams, 48 stundu laikā atkal tā jāatjauno, lai uzņemtu ar koronavīrusu saslimušos pacientus.

Saslimušo samērā maz

“Vidzemes reģionā ar koronavīrusu saslimušo cilvēku ir samērā maz, un viņu ārstēšanai nepieciešamo gultu noslodze pašlaik ir aptuveni 58 %. Ja situācija mainīsies, ar Vidzemes slimnīcas izdotu rīkojumu Alūksnes slimnīcai 48 stundu laikā atkal ir jāatver “Covid” nodaļa. Pašreiz bijušās “Covid” nodaļas telpās ārstējas terapeitiskie pacienti, un viņu ir patiešām daudz. Nepieciešamības gadījumā viņus varam novirzīt uz dienas stacionāra nodaļu vai pārdalīt citās nodaļās, atkarībā no pacientu skaita,” laikrakstam stāsta SIA “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētāja Maruta Kauliņa.

Kur ārstējas “Covid-19” slimnieki no Alūksnes novada, informācijas nav. “Pašlaik vairāk izplatīts ir koronavīrusa omikrona variants, tādēļ, iespējams, to cilvēki pārslimo vienkāršāk un hospitalizācija nav nepieciešama. Te lielākās bažas sagādā tas, ka ar “Covid-19” inficējas skolēni un bērni, kuru dēļ ir jāizolējas arī vecākiem, un drīz darba vietās hroniski trūks darbinieku. Tādēļ aicinu tomēr cilvēkus iet un saņemt arī balstvakcīnu,” skaidro M. Kauliņa.

Terapijas nodaļa pārpildīta

Turpretim pārpildīta ir slimnīcas Terapijas nodaļa, kurā ārstējas pacienti ar pēdējos divos gados “ielaistām” kaitēm. Ar citām vīrusu infekciju slimībām slimnīcā nonāk ne tikai pieaugušie, bet arī bērni. Tāpat uz Alūksnes slimnīcu pārved arī tos pacientus, kuriem nepieciešama ārstēšanās stacionārā pēc insulta, kā arī tos, kas līdz šim no “kovida” ārstējās Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā, bet kuriem vēl ir nepieciešama intensīvās terapijas aprūpe un plaušu ventilācija. “Ņemot vērā to, ka Rīgā un Pierīgā ir daudz un smagi “Covid-19” inficēšanās gadījumi, viņus tālākai ārstēšanai pārved pie mums uz Alūksnes slimnīcu, pirms tam par to vienojoties,” saka M. Kauliņa.