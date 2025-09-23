Abonē! E-avīze
Otrdiena, 23. septembris
Vanda, Veneranda, Venija
Civilās aviācijas aģentūra Alūksnē rīkos informatīvo semināru bezpilota (dronu) lidaparātu jomā

08:06 23.09.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

71

Foto: freepik.com

Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” (CAA) uzsāk informatīvo semināru ciklu bezpilota lidaparātu jomā, lai skaidrotu normatīvā regulējuma prasības un lietotāju pienākumus drošu un atbildīgu lidojumu veikšanai. 29. oktobrī plkst. 17.30 Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā visi interesenti aicināti piedalīties bezpilota (dronu) lidaparātu seminārā.

Dalība seminārā ir bezmaksas un tas paredzēts ikvienam interesentam, kurš vēlas labāk izprast bezpilota lidaparātu (dronu) lietošanas kārtību un saistošos normatīvos aktus.

Semināra dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja ne tikai iegūt aktuālo informāciju par bezpilota lidaparātu lietošanas kārtību un normatīvo regulējumu, bet arī kārtot klātienes teorētisko zināšanu eksāmenus –  atvērtās kategorijas A2 apakškategorijā un specifiskās kategorijas eksāmenu atbilstoši standartscenārijiem.

Klātienes teorētisko zināšanu eksāmenu kārtošana (A2 apakškategorijā vai STS standartscenāriju ietvaros) ir papildus iespēja pēc semināra tiem, kuri iepriekš izpildījuši nepieciešamos sagatavošanās soļus (sīkāka informācija par eksāmenu nosacījumiem un eksāmena kārtošanas maksām pieejama CAA tīmekļvietnē: https://droni.caa.gov.lv/talvadibas-pilotu-kvalifikacija/).

Piesakies semināram, rakstot uz e-pastu lasma.evele@aluksne.lv līdz 28. oktobrim.

Noderīgas saites ikvienam drona lietotājam:

