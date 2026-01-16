Cilvēkiem rūp vide – par pārkāpumiem ziņo arvien vairāk

Valsts vides dienestam (VVD) 2025. gadā aktīvi ziņots par iespējamiem vides pārkāpumiem. Gada laikā saņemti vairāk nekā 7 800 iedzīvotāju ziņojumi, kas apliecina – cilvēkiem rūp vide, kurā dzīvojam, un arvien vairāk sabiedrības locekļu ir gatavi iesaistīties tās aizsardzībā.
“Arvien vairāk cilvēku apzinās, cik cieši mūsu pašu dzīves kvalitāte ir saistīta ar tīru un sakoptu vidi. Augsti novērtējam ikvienu, kurš nepaliek vienaldzīgs un ziņo par vides problēmām. Sabiedrības iesaiste ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem, lai kopīgi nodrošinātu drošu un veselīgu vidi. Paldies par atbildību, rūpēm un ikdienas izvēlēm, kas palīdz sargāt apkārtējo vidi,” uzsver VVD ģenerāldirektors Andris Ķēniņš.
Iedzīvotāju ziņojumos visbiežāk fiksēti gadījumi par vidē izmestiem sadzīves atkritumiem – kopumā 1 362 reizes. Tāpat bieži ziņots par traucējošām smakām (1 224 gadījumi) un neatbilstoši apsaimniekotiem būvniecības atkritumiem (528). Šīs tēmas raksturo ikdienā sastopamas vides problēmas, kuras, pateicoties iedzīvotāju vērīgumam, iespējams savlaicīgi pamanīt un risināt.
2025. gadā Alūksnes novada iedzīvotāji Valsts vides dienestam, izmantojot mobilo lietotni Vides SOS, ziņojuši 40 reizes. Ziņojumi saņemti par iespējamu gaisa piesārņojumu. No tiem četri ziņojumi nodoti Alūksnes novada pašvaldības kompetencē, kur to izskatīšana un turpmākā rīcība atbilstoši normatīvajiem aktiem ir pašvaldības atbildībā.
Savukārt Smiltenes novada iedzīvotāji 2025. gadā, izmantojot lietotni Vides SOS, VVD iesnieguši 36 ziņojumus. Dienesta kompetencē reģistrēti 27 ziņojumi par dažādu veidu iespējamiem pārkāpumiem, tostarp neatbilstošu atkritumu apsaimniekošanu, traucējošu smaku izplatību, zvejas noteikumu pārkāpumiem un augsnes piesārņojumu. Deviņi ziņojumi nodoti Smiltenes novada pašvaldības kompetencē, kur to izskatīšana notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
AICINA ZIŅOT
Valsts vides dienests pateicas iedzīvotājiem par aktīvu iesaisti un ziņošanu par iespējamiem vides pārkāpumiem, tādējādi veicinot gan vides aizsardzību, gan vides noziegumu atklāšanu. VVD arī turpmāk aicina, pamanot negodprātīgu rīcību pret vidi, informēt dienestu, zvanot uz Vides SOS tālruni +371 26338800 vai izmantojot Vides SOS mobilo lietotni. Pirms lietotnes izmantošanas ieteicams pārliecināties, ka viedtālrunī ir instalēta jaunākā pieejamā lietotnes versija (Google Play vai App Store).
