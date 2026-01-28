Abonē! E-avīze
Trešdiena, 28. janvāris
Kārlis, Spodris
+-10° C, vējš 2.24 m/s, A-DA vēja virziens
Cik bargam jābūt salam, lai bērns varētu neiet uz skolu?

08:34 28.01.2026

Sandra Apine

Tuvākajās dienās tiek prognozēts liels sals, tādēļ Izglītības kvalitātes valsts dienests atgādina informāciju par izglītības iestāžu apmeklēšanu aukstā laikā. Tas, kādai temperatūrai iestājoties bērni var neapmeklēt skolu, noteikts MK noteikumu Nr. 610 “Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm”. Atbilstoši tam skolēni var izglītības iestādi neapmeklēt šādos gadījumos:

  • vecumā līdz 12 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20°C;
  • vecumā no 13 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25°C.

Skola atvērta neatkarīgi no tā, ko rāda termometrs.

Gadījumā, ja naktī bijis spēcīgs sals un nav pārliecības, vai savu atvasi sūtīt uz skolu vai ne, Izglītības un zinātnes ministrija jau iepriekš norādījusi, ka bērna drošība jebkurā situācijā ir galvenais. Līdz ar to vislabākais vecākiem būtu no rīta sazināties un to pārrunāt ar klases audzinātāju vai kādu citu atbildīgo skolā. Tāpat būtu labi, ja informāciju par skolas apmeklējumu iestāde operatīvi ievietotu savā mājaslapā.

Līdz ar to vecākiem būtu jānovērtē situācija un jāpieņem lēmums. Neatkarīgi no laika apstākļiem skola netiek slēgta, skolā skolotāji strādā – un tā būs atvērta pat tad, ja tajā atradīsies tikai viens bērns. Vienlaikus, ja rodas situācijas, ka tiek pieņemts lēmums par mācību procesa pārtraukšanu, pašvaldība vai cits izglītības iestādes dibinātājs ir tiesīgs lemt par mācību gada pagarinājumu.

Par pirmsskolas vecuma bērniem jālemj vecākiem

Tā kā Ministru kabineta noteikumos nav noteikta gaisa temperatūra, pie kādas bērni neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi (bērnudārzu), pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem pašiem katrā atsevišķā gadījumā jāpieņem lēmums, vai attiecīgajā dienā bērna vešana uz bērnudārzu nekaitēs viņa veselībai.

Savukārt bērnudārzos bērniem līdz 3 gadu vecumam netiek organizētas pastaigas svaigā gaisā, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10° C.

Bargākais sals – no 30. janvāra

Šīs nedēļas nogalē un nākamās nedēļas pirmajā pusē Latvijā gaidāms līdz šim lielākais sals šajā ziemā un sāks aizsalt Rīgas līcis, liecina jaunākās laika prognozes.

Tuvākajās dienās Eiropas ziemeļos pastiprināsies anticiklons un Baltijas valstīs ieplūdīs aukstāks gaiss no Arktikas. Janvāra pēdējā trešdienā Latvijas galējos dienvidos stipri snigs, pēc tam nokrišņu būs maz un sniega sega nekļūs biezāka, bet palielināsies ledus biezums upēs un ezeros.

Bargākais sals gaidāms no 30. janvāra. Paredzams, ka lielā valsts daļā gaisa temperatūra naktīs noslīdēs zem -20 grādiem un vietām austrumos var sasniegt -30 grādus. Reizēm arī dienas vidū gaisa temperatūra dažviet Latvijā, iespējams, svārstīsies ap -20 grādiem.

Prognozes gan var mainīties, jo anticiklons var atkāpties ciklona priekšā. Šādā gadījumā mākoņu un vēja dēļ sals būs mazāks.

Līdz šim zemākā gaisa temperatūra, kas šoziem reģistrēta Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā, ir -24,6 grādi 25. janvāra rītā Madonā un -24,7 grādi 20. -21. janvāra naktī Daugavpilī.

Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem šī un nākamā nedēļa Latvijā būs 6-10 grādus aukstāka par normu.

Vienlaicīgi 4. februārī noslēgsies gada tumšākais ceturksnis jeb solārā ziema, un 5. februāris būs solārā pavasara pirmā diena. Astronomiskais pavasaris iestāsies 20. martā, bet meteoroloģiskais pavasaris sāksies tad, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz piecas dienas pēc kārtas pārsniegs nulles atzīmi.

