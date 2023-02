Ceturtais džips no Alūksnes cilvēkiem – “Alūksnes reindžeris”

“Alūksnes reindžeris” – tāds nosaukums dots jaunajai Alūksnes un Apes novada fonda ziedojumu vākšanas akcijai džipam, ko nogādās Ukrainā aizsargiem. “Pēc iepriekšējās džipa akcijas mēs turpinām saņemt ziedojumus ar norādi “džipam”, vēl saņēmām apbēdinātu zvanu no ziedotāja, kurš nebija paspējis noziedot ģeneratoru iepriekšējās akcijas laikā. Saņēmām zvanu no kaimiņu novada zemessargiem, ka viņi ar nākamo džipu vēlas nosūtīt motorzāģi, dronu un citas aizsargiem svarīgas lietas. Jūs mūs iedvesmojat turpināt! Tāpēc izsludinām jaunu džipa akciju! Ar šo ziedojumu maratonu mēs vēlamies pieminēt kara gadadienu un atzīmēt fonda 18. gadu jubileju,” aicina akcijas iniciators Pāvels Čornijs un fonda valdes priekšsēdētāja Dzintra Zvejniece. Nolūkotais 4×4 “Ford Ranger” iepriekš ir sargājis Latvijas mežus no ugunsgrēkiem, bet jau visai drīz sargās Ukrainas neatkarību un aizstāvju dzīvības, tādēļ nosaukts par “Alūksnes reindžeri”. Ziedot džipam varēs 24.februārī Alūksnes rallija atklāšanā un 25. februārī labākajos rallija ātrumposmos. Pārējā laikā džips apskatāms pie Alūksnes novada sabiedrības centra. Lai džipu iegādātos un ar Biedrība “TEV” atbalstu nogādātu Ukrainā mums ir nepieciešami 5500 eiro. Akcijas izsludināšanas brīdi saziedoti 258 eiro! Ziedot var arī pārskaitot naudu nodibinājumam “Alūksnes un Apes novada fonds” (reģistrācijas numurs 40008090271) kontu LV96UNLA0050019750651 (AS “SEB Banka”). Maksājuma mērķis – “Alūksnes reindžers”. “Kopā mēs to varam. Kopā – uzvarēsim!” aicina akcijas rīkotāji.