Cer uz valsts atbalstu Pils ielas pārbūvei

Alūksnes novada pašvaldības domes deputāti jūlija domes sēdē nolēma apstiprināt projekta “Pils ielas (posmā no Kolberģa ielas līdz Kalnadruvu ielai) pārbūve” kopējās izmaksas 1 204 802 eiro.

Projekts Pils ielas pārbūvei ir izstrādāts, un līdz 1. augustam tas bija jāiesniedz Satiksmes ministrijā tranzītielu pārbūves programmā pašvaldībās, ko Alūksnes novada pašvaldība ir izdarījusi. Kā norāda pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis, projekts paredz pārbūvēt Pils ielas braucamo daļu un ierīkot velo celiņu, gājēju ietvi un apgaismojumu.

Pils ielas posms no pagrieziena uz Kolberģa ielu līdz Mežinieku ielai ir pēdējais no pavisam 11 kilometrus garā tranzītielu apjoma Alūksnē, kas palicis nesaremontēts.

“Šī posma remonts Pils ielā nav veikts vismaz pēdējos 20 gadus, tas tikai uzturēts, lāpot bedrītes, lai transports pa to varētu normāli pārvietoties,” saka I. Berkulis.

Kopējās izmaksas sastāv no būvdarbu izmaksām 1 175 620 eiro, autoruzraudzības izmaksām 3 630 eiro un būvuzraudzības izmaksām 25 552 eiro apmērā. Projekta atbalsta gadījumā novada pašvaldībai jānodrošina līdzfinansējums 301 200,50 eiro apmērā, kas sastāda 25% no projekta indikatīvajām izmaksām, no pašvaldības 2024. un 2025. gada budžeta līdzekļiem.

Projekta īstenošanas laiks – 2023. un 2024. gads

Pils ielas posms ir pašvaldības īpašumā esoša tranzīta iela Alūksnes pilsētā, kas savienojas arī ar Valsts reģionālās nozīmes autoceļu P41 Alūksne – Liepna. Iela, atbilstoši “Latvijas Valsts ceļi” sniegtajam novērtējumam, ir sliktā tehniskā stāvoklī. Transportlīdzekļu diennakts vidējās kustības intensitāte 1154 a/dnn (tajā skaitā 5% smagais transports) saskaņā ar SIA “Ceļu komforts” izstrādātā būvprojekta skaidrojošo aprakstu un Latvijas Valsts ceļu uzskaites datiem līdz 2022. gadam.

Infrastruktūra nav droša, tādēļ satiksmes ātrums šajā posmā pastāvīgi tiek ierobežots ar 70 km/h. Visā trases garumā no Kolberģa ielas līdz Kalnadruvu ielai nav nedz gājēju ietves, nedz gājēju šķērsojumu – pārejas vietu, lai gan līdzās atrodas daudzdzīvokļu nams, gan privātmāju apbūve, gan sabiedriski nozīmīgas atpūtas vietas (Sisenīša ezers, Atpūtas un sporta mežaparks “Mežinieki”), kas tiek intensīvi apmeklētas gan ziemas, gan vasaras sezonās. Projektam ir izstrādāts būvprojekts ielas seguma atjaunošanai, sakārtojot lietus atvades sistēmu, paredzēta apvienota gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve un pārredzamas ceļa šķērsojuma vietas, lai nodrošinātu satiksmei drošu un ērtu infrastruktūru visiem tās dalībniekiem. Uzsākti iepirkumi būvdarbu un būvuzraudzības veikšanai.

AVOTS: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA