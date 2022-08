7

“Kur tiekamies?” – “Pie pulksteņa!”. Tā savulaik varēja norunāt randiņus pilsētā, jo centrā kopš 2003. gada pareizu laiku rādīja savulaik Hipotēku bankas dāvinātais pulkstenis. Nu tas savu laiku bija nokalpojis, vairs nedarbojās tā mehānisms, arī vizuāli tas jau bija nolietojies. Pašvaldība pieņēma lēmumu to demontēt un nodot speciālistiem apskatei un tā tehniskā stāvokļa novērtēšanai, par ko jau informējām lasītājus laikraksta slejās. Taču pašvaldība sola, ka alūksnieši bez laikrāža nepaliks, un izstrādā jaunu konceptu tā uzstādīšanai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Esam saņēmuši informāciju, ka savulaik Hipotēku bankas pilsētai dāvināto pulksteni var salabot, taču izmaksas ir pārāk lielas. Tādēļ pašvaldība nolēma tieši šo pulksteni atpakaļ vairs neuzstādīt,” laikrakstam skaidro pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis.

Taču Alūksnes centrs bez laikrāža nepaliks. Ņemot vērā to, ka pašlaik notiek projekta īstenošana jauna tūrisma informācijas centra izbūvei un apkārtnes ap to sakārtošanai, pašvaldībā notiek diskusija ne tikai par laikrāža vietas izvēli, bet arī par sabiedrisko tualešu izvietojumu centrā. “Sabiedriskā tualete plānota pie jaunā tūrisma un informācijas centra, tādēļ pašvaldībā apspriežam vairākus variantus, kā pārkārtot šo kārtību vispār. Viens no variantiem ir atteikties no pašreizējās sabiedriskās tualetes blakām autoostai, to pilnībā demontējot, bet vietā uzstādot nelielas, viegli kopjamas labierīcības. Visdrīzāk pie šī varianta arī paliksim, jo tad arī pilsētas centrs pie jaunuzceltās ēkas izskatīsies pievilcīgāks,” stāsta I. Berkulis. Līdz ar to sakārtos arī pārējo laukuma daļu starp jaunuzcelto ēku un avīžu kiosku, kur pašvaldība noslēgusi līgumu jau ar zemes īpašniekiem. “Iespējams, šajā teritorijā, bet, iespējams, arī, ka pie jaunā tūrisma informācijas centra pašvaldība alūksniešiem uzstādīs arī jaunu laikrādi,” atklāj I. Berkulis.