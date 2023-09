Ceļš ved uz citu skolu

Foto: Aivita Lizdika

Šodien 1. septembris, un zinību gaitas atsāk arī mālupiešu Apsīšu ģimenes bērni. Ik gadu līdz šim viņu ceļš, uzsākot skolas gaitas, veda uz Bejas pamatskolu, bet tagad Juris, Kārlis un Māra ir Ziemeru pamatskolas 3., 6. un 8. klases skolēni, jo viņu iepriekšējā skola slēgta. Tas skolēniem rada lielāku

satraukumu nekā parasti pirmajā mācību dienā, jo jāiejūtas jaunā kolektīvā pie jauniem skolotājiem, jaunos apstākļos. Bažīgi par to ir gan bērni, gan mamma Arnita, kurai šīs pārmaiņas dzīvē ienesīs savas korekcijas.

Apsīšu ģimene dzīvo uz pagastu robežas, tādēļ no viņu mājām līdz Bejas skolai ir tikai kilometrs. Tas bijis ļoti parocīgi. “Pašlaik mājās notiek remonts. Sapņoju, ka izremontēsim māju, un ģimene varēs dzīvot Mālupē, bet bērni ik rītu ies kājām uz tikai kilometru attālo skolu. Bejas pamatskola ir mana dzimtā skola,

kur mācījušies arī mani vecāki. Lai gan pašai zināmu pārmaiņu dēļ neizdevās to absolvēt, cerēju, ka vismaz mani bērni iegūs tur atestātus par pamatizglītību,” saka Arnita. Tomēr pērn saņemta ziņa, ka visiem tās

skolēniem 2023./2024. mācību gads būs jāuzsāk citā skolā, jo Bejas pamatskola beigs pastāvēt.

Arnita saviem trīs bērniem izvēlējās nevis tuvāko, bet viņasprāt labāko skolu laukos – Ziemeru pamatskolu. “Svarīgi atrast ar skolotājiem labu kontaktu, lai var pārrunāt visas problēmas, uzticēties. Jebkura iejušanās jaunā skolas kolektīvā, sākotnēji kavē mācības. Pati to savulaik izjutu laikā, kad man bija nepieciešams mainīt skolu,” domā mamma.

Veiksmīgu visiem jauno mācību gadu!