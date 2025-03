Ceļā uz Ukrainu dodas 11. Alūksnes auto konvojs

Alūksnes un Apes novada fonda brīvprātīgie 21. martā devās uz Ukrainu, lai nogādātu četras automašīnas un humāno palīdzību brīvības cīnītājiem. ““Šorīt no Alūksnes novada administratīvās ēkas laukuma startēja 11. konvojs, kopā puiši aizvedīs četras automašīnas. No Alūksnes brauks 2 mašīnas, un no Rīgas dosies vēl divas, jo tās ir saziedotas galvaspilsētā. Šoferi arī būs no Rīgas tamdēļ tas netika dzītas uz Alūksni, lai lieki netērētos. Kopā esam nosūtījuši 76 automašīnas,” stāsta Alūksnes un Apes novada fonda

brīvprātīgais Uldis Krievups. Uz Ukrainu dosies arī “Nissan X-Trail” – Alūksnes rallija džips, kurš pirms iepriekšējā brauciena piedzīvoja tehniskas problēmas. Tagad tas ir saremontēts un gatavs ceļam.

