“Ceļā uz BRĪVĪBU” – konkurss skolēniem par brīvības nozīmi Latvijas vēsturē

Alūksnes novada muzejs sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi un Alūksnes novada vēstures skolotājiem izsludina skolēnu pētniecisko darbu konkursu „Ceļā uz BRĪVĪBU”, aicinot vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēnus pētīt brīvības idejas nozīmi Latvijas vēsturē un cilvēku dzīvesstāstos.
Alūksnes novada muzeja Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Jolanta Baldiņa skaidro, ka konkursa darbi veltīti BRĪVĪBAS idejas izpratnei, tās izpausmēm un nozīmei personību, ģimeņu vai dzimtu vēsturiskajā pieredzē. Skolēni aicināti pētīt konkrētu cilvēku likteņus un viņu rīcību brīvības vārdā dažādos Latvijas vēstures posmos – Latvijas Neatkarības kara laikā, Otrā pasaules kara gados, totalitāro režīmu represiju periodā, nacionālās pretošanās kustībā, disidentu darbībā, kā arī Trešās atmodas procesos un ceļā uz Latvijas neatkarības atjaunošanu.
Konkursa mērķis ir stiprināt skolēnu pilsonisko apziņu, vēsturisko atmiņu un piederības sajūtu Latvijai, veicinot izpratni par demokrātijas vērtībām, cilvēktiesībām un indivīda atbildību sabiedrības priekšā. Vienlaikus konkurss attīsta skolēnu pētnieciskās, analītiskās un radošās prasmes, rosinot patstāvīgu darbu ar dažādiem vēstures avotiem un iegūto secinājumu radošu prezentēšanu.
Konkursā var piedalīties: 7.–9. klašu skolēni (1. grupa) un 10.–12. klašu skolēni (2. grupa).
Darbi izstrādājami individuāli vai grupās līdz trim skolēniem, skaidri norādot katra dalībnieka ieguldījumu.
Konkursa darbs sastāv no pētnieciskās daļas un radošās daļas (video, prezentācija, zīmējums, kolāža, eseja, dzejolis, dziesma u. c.). Pētnieciskā daļa jāiesniedz līdz 2026. gada 20. martam elektroniski uz e-pastu muzejs@aluksne.lv vai klātienē Alūksnes novada muzejā. Radošā daļa tiek prezentēta konkursa norises dienā.
Konkursa noslēguma pasākums un darbu prezentācija notiks 2026. gada 25. martā plkst. 10.00 Alūksnes novada muzejā (Pils iela 74, Alūksne).
Darbus vērtēs īpaši izveidota komisija, kuras sastāvā būs Alūksnes novada muzeja, Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes, Alūksnes novada politiski represēto kluba „Sarma” pārstāvji un pieaicināts eksperts. Vērtēšanā tiks ņemta vērā gan pētnieciskā darba kvalitāte un atbilstība prasībām, gan radošās prezentācijas saturs, tehniskais izpildījums un oriģinalitāte.
Visi konkursa dalībnieki saņems diplomus un balvas, savukārt katrā vecuma grupā dalībnieks ar augstāko punktu skaitu – specbalvu.
Papildu informācija par konkursu pieejama Alūksnes novada muzejā, e-pasts: muzejs@aluksne.lv.
