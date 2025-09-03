Caurtekas pārbūves laikā būs slēgts Helēnas ielas posms

Sakarā ar nepieciešamību veikt caurtekas pārbūvi Helēnas ielā, no 4. līdz 6. septembrim autotransporta kustībai būs slēgts Helēnas ielas posms no Blaumaņa ielas līdz iebrauktuvei uz Alūksnes Sporta centru.
Līdz ar to posmā no Alūksnes Sporta centra virzienā uz Jāņkalna ielu minētajās dienās būs atjaunota divvirzienu satiksme.
Vecāki, kas ar automašīnu ved bērnus uz un no PII “Pienenīte” rītos un vakaros, kā arī Alūksnes Sporta skolas audzēkņus, aicināti izmantot iespēju iebraukt kādā no tuvākajiem stāvlaukumiem (pie Alūksnes Sporta centra, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vai Alūksnes novada bibliotēkas) un pavadīt bērnu uz/no izglītības iestādi.
Pašvaldība atvainojas un aicina ar sapratni izturēties pret īslaicīgām neērtībām!
