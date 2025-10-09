Būs ūdens padeves pārtraukums hidrantu remontdarbu laikā

SIA “Rūpe” informē uzņēmuma klientus, ka otrdien, 14. oktobrī, sakarā ar ugunsdzēsības hidrantu remonta darbiem, būs ūdens padeves pārtraukums no pulksten 15.00 līdz 19.00.
Remontdarbu laikā ūdens padeves pārtraukums skars SIA “Rūpe” klientus Lielā Ezera ielā, Helēnas ielā no Blaumaņa ielas līdz Uzvaras ielai, Raiņa bulvārī līdz Zemgales ielai, Latgales ielā nelielā posmā no Dārza ielas, Tirgotāju ielā no Dārza ielas līdz Vidus ielai, Dārza ielā no Darba ielas līdz Ojāra Vācieša ielai, Darba ielas abpus krustojumam ar Lielā Ezera ielu.
Pašvaldība aicina minēto ielu iedzīvotājus un komersantus ielūkoties kartē, kurā iezīmēta teritorijā, uz kuru hidrantu remontdarbu laikā attieksies ūdens padeves pārtraukums.
