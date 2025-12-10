Būs “Tautas diktāts”!

Finansiāla atbalsta trūkuma dēļ pasaules diktāts latviešu valodā šogad tiks rīkots kā sabiedriska brīvprātīgo iniciatīva “Tautas diktāts”.
Pēdējos deviņus gadus Latvijā tika rīkots pasaules diktāts latviešu valodā, lai popularizētu latviešu valodu, saliedētu sabiedrību, kā arī stiprinātu saikni ar diasporu un mazākumtautībām. Privāto iniciatīvu īstenoja trīs entuziasti, piesaistot privātā sektora finansējumu. Šogad finansējums neesot pieejams.
Lai saglabātu valodas kopšanas un pareizrakstības tradīcijas nepārtrauktību, 13. decembrī notiks “Tautas diktāts”. Diktāta teksta autore ir tulkotāja, redaktore un divu grāmatu autore Silvija Brice.
“Ikviens latviešu valodas lietotājs tiek aicināts piedalīties “Tautas diktātā” – iniciatīvā, kas šogad turpina vairākus gadus īstenotās iniciatīvas “Pasaules diktāts latviešu valodā” tradīciju. Tas ir apliecinājums mūsu valodas dzīvotspējai un vērtībai digitālajā laikmetā. Uzsaukums – “Parādiet, ka Jūsu prasmes ir labākas par jebkuru MI algoritmu!” – atgādina, ka cilvēka spēja domāt, just un radīt valodā ir neaizstājama, ka valoda ir spēka avots,” laikrakstu informē rīkotāju pārstāve Māra Andersone – Freimane.
-“Tautas diktāts” nav tikai pareizrakstības pārbaude. Tas ir aicinājums aizdomāties par valodas vietu sabiedrībā un mūsu identitātē. Digitālajā laikmetā, kad mākslīgais intelekts spēj analizēt, strukturēt un rakstīt tekstu, tieši cilvēka valodas izjūta, kultūras pieredze un domāšanas oriģinalitāte kļūst par īpašu vērtību.
Lai nodrošinātu plašāku pieejamību un iesaisti cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, diktāts šogad tiks nodrošināts ar surdotulkojumu. Tā ir būtiska iespēja parādīt, ka latviešu valoda ir atvērta, iekļaujoša un pieejama ikvienam.
“Iniciatīvas mērķis ir pievērst uzmanību latviešu valodas kvalitātei un atgādināt, ka rūpes par valodu nav vienreizēja akcija, bet ilgtermiņa process: lasīt, rakstīt, diskutēt, cienīt un saglabāt valodu, kurā domājam.
Organizatori aicina reģistrēties jau šodien un pievienoties dalībniekiem visā Latvijā un diasporā. “Mēs sirsnīgi aicinām ikvienu piedalīties Tautas diktāta rakstīšanā, uzsvaru liekot uz kopā būšanu un valodas svētkiem — nevis uz to, cik kuram būs kļūdu. Parādiet, ka mūsu valodas spēks rodas tieši cilvēku prasmēs un valodas izjūtā! Valoda ir mūsu domāšana, mūsu tautas dvēseles atspulgs, mūsu kultūra un mūsu kopīgās nākotnes pamats. Lai kopā pierādām: latviešu valoda ir dzīva, mainīga un stipra! Diktātam latviešu valodā būt!” aicina Māra Andersone – Freimane.
Kāpēc piedalīties “Tautas diktātā”?
• Valoda ir nacionālā pašapziņa. Pareizrakstība un gramatika ir ne tikai tehniskas prasmes, bet arī spēja saglabāt mūsu kultūras mantojumu.
• Latviešu valoda ir dzīva. Diktāts iezīmē aktuālos valodas procesus un mudina domāt par jauniem vārdiem, konstrukcijām un izteiksmes veidiem.
• Lai arī MI algoritmi kļūst aizvien spējīgāki, tie nespēj atdarināt cilvēka intuīciju, nianses un valodas garšu.
• Tas ir kopienas notikums. Tautas diktāts vieno skolēnus, pedagogus, valodas profesionāļus un ikvienu, kurš vēlas pārbaudīt savas zināšanas.
