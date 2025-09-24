Abonē! E-avīze
Trešdiena, 24. septembris
Agris, Agrita
weather-icon
+12° C, vējš 1.79 m/s, ZR vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Būs papildu bezmaksas autobusu reisi Svecīšu vakarā Alūksnē

13:28 24.09.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

121

Svecīšu vakars Alūksnes Lielajos un Mazajos kapos notiks 4. oktobrī pulksten 18.00. Šajā dienā pasažieriem būs iespēja no Alūksnes autoostas uz kapsētu un atpakaļ aizbraukt ar papildu bezmaksas sabiedriskā transporta reisiem.

Bezmaksas reisus nodrošinās no pulksten 17.00 līdz 21.00. Autobusi no viena un otra galapunkta aties, tiklīdz būs piepildījušies ar pasažieriem. Šos reisus apmaksās Alūksnes novada pašvaldība. Pašvaldība aicina pasākuma apmeklētājus, ja vien tas iespējams, doties uz svecīšu vakaru ar bezmaksas autobusu reisiem vai kājām pār Pilssalas tiltiem.

Šogad aprit gadsimts, kopš uzcelti Alūksnes Lielo kapu vārti, kas svinīgi atklāti 1925. gada 4. septembrī. Par godu šim notikumam, 4. oktobrī no pulksten 19.00 līdz 21.00 Alūksnes Lielajos kapos būs skatāms multimediāls uzvedums “Starp šodienu un mūžību”, ko projicēs uz kapu vārtiem. Vizuālo uzvedumu svecīšu vakarā varēs vērot vairākkārt – pulksten 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 20.20 un 20.40.

Savukārt Alūksnes Tūrisma informācijas centrs aicina baudīt pilsētas panorāmu un vakara noskaņu no Alūksnes skatu torņa, kas šajā vakarā būs atvērts līdz pulksten 20.00. No kapsētas līdz skatu tornim vedīs svecītēm izgaismots ceļš.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro minētos noteikumus, komentārs var tikt izdzēsts vai autors var tikt bloķēts. Administrācijai ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Jūsu IP adrese tiek saglabāta.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Noslīkušajam nav vardarbības pazīmju

11:13 22.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Seniori svin Kultūras centra jubileju ar dziesmām un gardumiem

20:26 18.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē ienāk inovatīvs logu tīrīšanas pakalpojums (1)

08:00 22.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Interesējas par ēkas tehnisko stāvokli (5)

08:00 18.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksne kļūst par sapņu pasauli Vēstnieka jaunajā videoklipā

08:00 19.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnes novada atklātais čempionāts galda tenisā

13:54 20.09.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Vai Alūksnes pilsētai vajadzētu pievienot Alsviķu pagasta Aizupīšu ciemu un Jaunalūksnes pagasta Kolberģa ciemu?
Rezultāti

Pasākumi

Ceturtdiena
25
Septembris
Sākums: 10:00

Dzejas dienu pasākums “Caur sevi atverot Debesis, sākas dzejas un dzīves svinēšana”
Ceturtdiena
25
Septembris
Sākums: 11:00

Dzejas dienām veltīts literāri muzikāls pasākums “Caur sevi atverot Debesis, sākas dzejas un dzīves svinēšana”
Piektdiena
26
Septembris
Sākums: 10:00

Dzejas dienas pasākums “Īstie vārdi”
Piektdiena
26
Septembris
Sākums: 11:00
Beigas: 13:00

Māriņkalna tautas namā tikšanās “Kartupeļu talkā”
Piektdiena
26
Septembris
Sākums: 18:00

Stāvkoncerts jauniešiem ar grupu “YŪT”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Gulbeniete komentē:

Alūksnē ienāk inovatīvs logu tīrīšanas pakalpojums

Tas gan ir forši.

22:16 23.09.2025

DZINTARS komentē:

“Alūksnes enerģija” apkures sezonai gatava

SEN ATPAKAĻ PIRMS REKONSTRUKCIJAS LAIKRAKSTĀ BIJA MINĒTS, KA PAR VISU, KO ŠEIT APRAKSTA PAR VEIKTAJIEM DARBIEM .....UZ TARIFU NEATSTĀS NEKĀDU IETEKMI, PAGAIDĀM MAIGI TIEK MINĒTS KA TOMĒR SAKARĀ AR[...]

20:41 23.09.2025

Oho. komentē:

Interesējas par ēkas tehnisko stāvokli

Tas ir pipec. Valdes loceklis izceļās ar asprātību.

12:58 21.09.2025

Sen un nesen septembrī Alūksnē – ieskats avīžu lappusēs | Alūksnes novada bibliotēka komentē:

Foto: Valsts prezidents viesojas Alūksnes novadā (papildināts)

[…] Prezidens Edgars Rinkēvičš Alūksnes Bānīša stacijā 2024. gada 12. septembrī. Foto: aluksniesiem.lv […]

11:41 19.09.2025

Annija komentē:

Interesējas par ēkas tehnisko stāvokli

Viņš dzīvo pie draudzenes. Kāpēc pati draudzene un citi iedzīvotāji neiesaistās?

10:53 19.09.2025