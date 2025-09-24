Būs papildu bezmaksas autobusu reisi Svecīšu vakarā Alūksnē

Svecīšu vakars Alūksnes Lielajos un Mazajos kapos notiks 4. oktobrī pulksten 18.00. Šajā dienā pasažieriem būs iespēja no Alūksnes autoostas uz kapsētu un atpakaļ aizbraukt ar papildu bezmaksas sabiedriskā transporta reisiem.
Bezmaksas reisus nodrošinās no pulksten 17.00 līdz 21.00. Autobusi no viena un otra galapunkta aties, tiklīdz būs piepildījušies ar pasažieriem. Šos reisus apmaksās Alūksnes novada pašvaldība. Pašvaldība aicina pasākuma apmeklētājus, ja vien tas iespējams, doties uz svecīšu vakaru ar bezmaksas autobusu reisiem vai kājām pār Pilssalas tiltiem.
Šogad aprit gadsimts, kopš uzcelti Alūksnes Lielo kapu vārti, kas svinīgi atklāti 1925. gada 4. septembrī. Par godu šim notikumam, 4. oktobrī no pulksten 19.00 līdz 21.00 Alūksnes Lielajos kapos būs skatāms multimediāls uzvedums “Starp šodienu un mūžību”, ko projicēs uz kapu vārtiem. Vizuālo uzvedumu svecīšu vakarā varēs vērot vairākkārt – pulksten 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 20.20 un 20.40.
Savukārt Alūksnes Tūrisma informācijas centrs aicina baudīt pilsētas panorāmu un vakara noskaņu no Alūksnes skatu torņa, kas šajā vakarā būs atvērts līdz pulksten 20.00. No kapsētas līdz skatu tornim vedīs svecītēm izgaismots ceļš.
