Būs papildu bezmaksas autobusu reisi kapusvētkos

Alūksnes kapusvētku dienā, 3. augustā, pasažieriem būs iespēja no Alūksnes autoostas uz kapsētu aizbraukt ar papildu bezmaksas sabiedriskā transporta reisiem.

Papildu bezmaksas autobusu reisi Alūksnē maršrutā Autoosta-Kapsēta-Autoosta kursēs 3. augustā no pulksten 9.00 līdz 15.00. Līdzīgi kā citos gados, autobusi no viena un otra galapunkta aties, tiklīdz būs piepildījušies ar pasažieriem. Šos reisus apmaksās Alūksnes novada pašvaldība.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Informē Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.