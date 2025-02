Būs jauns priekšsēdētājs un statūti

Foto: freepik.com

Pagājuši pieci gadi, kopš Alūksnes Invalīdu biedrību vada biedrības valdes priekšsēdētājs Edvīns Svars. Visu šo laiku strādājusi arī valde deviņu cilvēku sastāvā un trīs revīzijas komisijas locekļi. “Pienācis laiks mainīties,” saka E. Svars un 28. februārī no pulksten 9.00 Alūksnes novada Kultūras centrā aicina biedrības biedrus uz gada pārskata sapulci, kā ik gadu, bet šoreiz arī uz vēlēšanām.

“Šogad kopsapulce būs īpaša, jo, kā noteikts biedrības statūtos, ik pēc pieciem gadiem notiek biedrības valdes, valdes priekšsēdētāja un revīzijas komisijas locekļu vēlēšanas. Taču šogad lemsim un kopsapulce balsos arī par vairākām izmaiņām statūtos,” stāsta E. Svars.

Vai iekļaut Api?

“Priekšlikums ir līdzšinējo deviņu valdes locekļu skaitu samazināt uz septiņiem. Tāpat līdzšinējo biedru naudas maksu 6 eiro paaugstināt uz 10 eiro, jo biedrībai ik mēnesi jāmaksā komunālie maksājumi, kas rodas, izmantojot biedrības telpas Alūksnes novada Sabiedrības centrā,” stāsta organizācijas priekšsēdētājs. Kopsapulcei jāapsver izmaiņas statūtos arī jautājumā par jaunu biedru piesaisti. “Līdz teritoriālajai reformai biedrībā uzņēmām cilvēkus ar īpašām vajadzībām no Alūksnes novada un toreizējā Apes novada. Tagad šis nosacījums jāmaina, jo Apes novads jau četrus gadus vairs nepastāv. Kopsapulcei jāizlemj, kā rīkoties, – ierakstīt statūtos, ka Alūksnes Invalīdu biedrība apvieno invalīdus neatkarīgi no viņu dzīvesvietas vai arī Alūksnes novadā un Smiltenes novada Apes pagastā deklarējušos invalīdus, ar kuriem mums sadarbība bijusi līdz šim,” stāsta E. Svars. Viņš aicina biedrības biedrus, izlasot šo informāciju, jau laikus apsvērt iespējamās izmaiņas, par kurām visiem būs jābalso.

Jau ir divi kandidāti

Lielākais notikums kopsapulcē, kur katram tās dalībniekam būs jāizsaka savs viedoklis balsojot, būs vēlēšanas. “Esmu nolēmis vairs nekandidēt valdes priekšsēdētāja amatam, jo, tajā strādājot, esmu pavadījis desmit gadus. Jūtu, ka, gadiem ejot, tagad man daudz lielākas pūles jāpieliek ideju realizēšanai, tādēļ manis iesāktais darbs jāturpina citiem. Labā ziņa ir tā, ka zināmi jau divi kandidāti, kuri ir gatavi balotēties valdes priekšsēdētāja amata vēlēšanām, taču nevienam nav liegts pieteikties vai izvirzīt vēl kādu kandidatūru kopsapulces laikā. Abi kandidāti līdz šim nav bijuši biedrības valdē. Tāpat valdē ir vairāki cilvēki, kuri tur darbu vairs nevēlas turpināt, tomēr citi ir ar mieru darboties. Arī viņi varēs pieteikt savu kandidatūru. Tāda pati kārtība būs arī revidentu ievēlēšanai,” atklāj E. Svars.

Invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāja vēlēšanas būs aizklātas, tādēļ, jau reģistrējoties kopsapulcei no pulksten 9.00 līdz 10.00, katram dalībniekam izsniegs vienu biļetenu. “Varēs balsot tikai par vienu no kandidātiem, biļetenu ievietojot vēlēšanu urnā. Šāda kārtība paredzēta, lai izvairītos no situācijas, kā tas bijis iepriekšējās vēlēšanās, kad daži pārdomā un, paceļot roku, nobalso par vairākiem kandidātiem. Savukārt par valdi un revīzijas komisijas locekļiem balsosim atklātās vēlēšanās,” stāsta E. Svars. Balsu skaitīšanas komisija rezultātus fiksēs un tos paziņos tūlīt pēc apkopošanas. Ievēlēti būs tie, kuri saņems 50 % + 1 balsi no klātesošajiem.

Lai izskatītu visus dienas kārtībā paredzētos jautājumus, kopsapulces dalībniekiem jārēķinās ar garu darba dienu. Tā noslēgsies ar labdarības tirdziņu, kurā būs pieejamas biedrībai ziedotās rūpniecības preces.

Alūksnes Invalīdu biedrība izveidota 1989. gadā ar mērķi palīdzēt invalīdu integrēšanu sabiedrībā. Pēc datiem vietnē “Aluksnesnvo.lv” biedrība šobrīd apvieno 252 biedrus.