Būs jauns pašvaldības dzīvokļu īres maksas apmērs

Alūksnes novada pašvaldība ir izstrādājusi jaunus saistošos noteikumus “Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošo vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas apmēru”, saskaņā ar kuriem mainīsies īres maksas apmērs pašvaldībai piederošajos dzīvokļos. Līdz 15. oktobrim iedzīvotājiem ir iespēja izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.
Jaunie saistošie noteikumi noteiks pašvaldībai piederošo vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu un tās noteikšanas kārtību, dzīvojamo telpu klasifikāciju un īres maksas atlaižu piemērošanas kārtību.
Īres maksa pašvaldības dzīvokļos nav pārskatīta kopš 2018. gada. Tā kā ekonomiskā situācija, ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu tarifi un nekustamā īpašuma tirgus ir būtiski mainījies, pašvaldība pārskata īres maksas apmēru, lai tas atbilstu faktisko izdevumu līmenim, veicinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un apsaimniekošanas kvalitāti, kā arī, lai nepieļautu tirgus kropļošanu, ko rada nesamērīgi zema īres maksa salīdzinājumā ar privāto sektoru.
Pārskatot īres maksu pašvaldības dzīvokļos, veidosies vairāki ieguvumi:
- palielināsies pašvaldības budžeta ieņēmumi, tādejādi ļaujot efektīvāk plānot finanšu resursus;
- prognozētā iekasētā īres maksa ļaus nodrošināt esošā dzīvojamā fonda regulāru remontu un uzturēšanu, saglabājot to labā tehniskā stāvoklī;
- esošais pašvaldības dzīvojamo mājokļu fonds ir sadrumstalots un izvietots visā novada teritorijā. Papildu finanšu līdzekļi ļaus plānot un īstenot jauna, koncentrēta un energoefektīva dzīvojamā fonda izbūvi, nodrošinot efektīvāku resursu izmantošanu, uzlabojot mājokļu pieejamību un dzīves kvalitāti iedzīvotājiem.
Veicot tirgus situācijas izpēti pēc informācijas par publiski pieejamiem nekustamo īpašumu īres piedāvājumiem, konstatēts, ka dzīvokļiem ar visām ērtībām īres maksa tirgū svārstās no 4 līdz 7 EUR/m², dzīvokļiem ar daļējām ērtībām – no 2 līdz 4 EUR/m², bet dzīvokļiem bez ērtībām piedāvājuma praktiski nav.
Ņemot vērā konstatēto, pašvaldība, izvērtējot dzīvojamā fonda tehnisko stāvokli un tirgus cenu līmeni, noteiks vienotu īres maksu – 4 EUR/m² neatkarīgi no dzīvojamo telpu labiekārtojuma līmeņa. Dzīvojamo telpu īres maksas apmēra koriģēšanā paredzēts pielietot divus koeficientus – korekcijas un labiekārtojuma. Atbilstoši dzīvojamo telpu labiekārtojuma līmenim un atrašanās vietai, īres maksas aprēķinam pielietos korekcijas koeficientus. Savukārt dzīvojamo telpu labiekārtojuma koeficienta noteikšanai dzīvojamās telpas tiek kvalificētas līmeņos – labiekārtota, daļēji labiekārtota un dzīvojamā telpa bez ērtībām.
Saistošie noteikumi paredz, ka dzīvojamās telpas īres maksa mēnesī tiks aprēķināta pēc formulas: ĪM=Ī*(Pl*k)*ka, kur:
ĪM – dzīvojamās telpas īres maksa EUR mēnesī;
Ī – dzīvojamās telpas viena kvadrātmetra īres maksa – četri EUR mēnesī;
Pl – dzīvojamās telpas kopējā platība m2;
k – dzīvojamās telpas labiekārtojuma koeficients:
1 – labiekārtota dzīvojamā telpa;
0,7 – daļēji labiekārtota dzīvojamā telpa;
0,5 – dzīvojamā telpa bez ērtībām;
ka – dzīvojamās telpas atrašanās vietas korekcijas koeficients:
1 – Alūksnes pilsētas teritorijā;
0,6 – Alūksnes novada pagastu teritorijā.
Īrniekam papildu īres maksai jāveic ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu maksājumi, piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa, komunālo pakalpojumu u. c. maksājumi, kas attiecas uz konkrēto situāciju.
Saistošo noteikumu projektā iekļauti noteikti gadījumi, kad īres maksai būs iespējams piemērot atlaidi – par 50%, ja īrniekam ir I vai II grupas invaliditāte, Goda ģimenes statuss, ja īrnieks ir bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kurš dzīvo viens un bez pārtraukuma līdz 24 gadu vecumam iegūst izglītību, kā arī, ja īrnieks izteicis vēlmi atsavināt izīrētās dzīvojamo telpu un veicis nodrošinājuma maksu. Par 30% īres maksu varēs samazināt, ja īrnieks noslēdzis terminētu īres līgumu kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (pēc 2001. gada 31. decembra), izņemot, ja dzīvoklis izīrēts kā sociālais dzīvoklis vai speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu.
Ar saistošo noteikumu projektu var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem. Viedokli iedzīvotāji var izteikt brīvā formā vai izmantojot anketas, kas pieejamas minētajā tīmekļvietnes sadaļā.
Viedokli par saistošo noteikumu projektu izziņotajā termiņā var iesniegt:
- nosūtot kā elektronisku iesniegumu uz pašvaldības e-adresi portālā www.latvija.gov.lv,
- nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi priekslikumi@aluksne.lv,
- nogādājot pašvaldībā pašrocīgi parakstītu iesniegumu vai aizpildot veidlapu kādā no Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem (administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, vai pagastu bibliotēkās to darba laikā),
- nosūtot pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (pasta zīmogam uz aploksnes jāsakrīt ar attiecīgo saistošo noteikumu projekta viedokļu izteikšanai izsludinātā termiņa pēdējo dienu).
