Būs izmaiņas pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu un sociālo pakalpojumu klāstā

Pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 21. oktobrim izteikt viedokli par diviem saistošo noteikumu projektiem, kas saistīti ar izmaiņām pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu un sociālo pakalpojumu klāstā. Vienas no gaidāmajām izmaiņām paredz pārtraukt Ziemassvētku pabalsta piešķiršanu, jo pašvaldība ir uzsākusi pārskatīt tās brīvprātīgās iniciatīvas atbalsta veidus, informē pašvaldība.
Pārskata brīvprātīgās iniciatīvas atbalsta veidu apjomu
Saistošie noteikumi “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 28/2023 “Par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Alūksnes novadā”” paredz pārtraukt pēc pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas ieviestā Ziemassvētku pabalsta jebšu saldumu paciņu piešķiršanu visām kategorijām, kas to iepriekš saņēma. Paredzēts, ka saistošie noteikumi un līdz ar to šīs izmaiņas stāsies spēkā no šī gada 1. decembra.
Ņemot vērā, ka pašvaldības budžeta līdzekļi ir ierobežoti, svarīgi ir nodrošināt finansējumu pamata sociālās palīdzības pabalstu izmaksai tiem iedzīvotājiem, kuriem šis atbalsts ir visvairāk nepieciešams – cilvēkiem ar zemiem ienākumiem, senioriem, personām ar invaliditāti, ģimenēm ar bērniem un krīzes situācijās nonākušiem novada iedzīvotājiem. Savukārt Ziemassvētku pabalsts ir brīvprātīga pašvaldības papildu iniciatīva, nevis obligāts sociālās palīdzības pabalsta veids.
Pašvaldības šī gada budžetā kopējā dažādiem brīvprātīgās iniciatīvas atbalsta veidiem plānotā summa ir gandrīz 1,5 miljoni EUR. Pašvaldība pārskatīs brīvprātīgās iniciatīvas atbalsta veidu daudzumu un tiem paredzētā finansējuma apmēru. Starp Alūksnes novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas atbalsta veidiem šobrīd ir līdzfinansējumi kultūras pieminekļu fasāžu restaurācijai, nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes/kanalizācijas sistēmai, daudzdzīvokļu māju zemesgabalu labiekārtošanai, bērna piedzimšanas pabalsts, svētku pabalsts jaundzimušajam, pabalsti “Zelta” un “Dimanta kāzu” jubilejās, 100 un vairāk gadus sasniegušajām personām, politiski represētām personām, Ziemassvētku pabalsts (paciņas), pabalsts personīgās higiēnas, veļas mazgāšanas, sociālās rehabilitācijas pakalpojumam, apbedīšanas pabalsts, ēdināšanas maksas atvieglojumi izglītības iestādēs, finansējums izglītojamo pārvadājumiem, pašvaldības stipendijas speciālistu piesaistei, naudas balvas un stipendijas skolēniem un pedagogiem, atbalsts biedrībām u. c.
Nodrošinās vienotu pieeju
Savukārt, lai nodrošinātu vienotu pieeju, paredzēts, ka turpmāk higiēnas pakalpojumi iedzīvotājiem tiks sniegti tikai pabalsta veidā, nevis arī kā sociālās palīdzības pakalpojums. Līdz šim saistošie noteikumi par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem paredzēja, ka personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, personas bez pastāvīgas dzīvesvietas un personas, kuras nonākušas krīzes situācijā un, kurām nav bijis iespēju ievērot personīgo higiēnu, var pieprasīt pabalstu higiēnas pakalpojumu izdevumu segšanai. Savukārt saistošie noteikumi par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā paredz, ka personas, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, var bez maksas saņemt higiēnas pakalpojumus.
Turpmāk visas minētās kategorijas kā higiēnas pakalpojumu saņēmēju mērķgrupas būs iekļautas saistošajos noteikumos Nr. 28/2023 “Par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Alūksnes novadā” un higiēnas pakalpojumu pašvaldība nodrošinās tikai pabalsta veidā.
Sakarā ar šīm izmaiņām nepieciešams grozīt arī pašvaldības saistošos noteikumus par sociālajiem pakalpojumiem, tādēļ sagatavoti “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 2. maija saistošajos noteikumos Nr. 11/2022 “Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā””. Kā jauns sociālo pakalpojumu veids šajos noteikumos būs iekļauts sociālās rehabilitācijas pakalpojums individuālo nodarbību veidā sakarā ar pašvaldības dalību Eiropas Sociālā fonda Plus projektā “Pieejami sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi Alūksnes novadā”.
Ar saistošo noteikumu projektu var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem. Viedokli iedzīvotāji var izteikt brīvā formā vai izmantojot anketas, kas pieejamas minētajā tīmekļvietnes sadaļā.
Viedokli par saistošo noteikumu projektu izziņotajā termiņā var iesniegt:
- nosūtot kā elektronisku iesniegumu uz pašvaldības e-adresi portālā www.latvija.gov.lv,
- nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi priekslikumi@aluksne.lv,
- nogādājot pašvaldībā pašrocīgi parakstītu iesniegumu vai aizpildot veidlapu kādā no Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem (administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, vai pagastu bibliotēkās to darba laikā),
- nosūtot pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (pasta zīmogam uz aploksnes jāsakrīt ar attiecīgo saistošo noteikumu projekta viedokļu izteikšanai izsludinātā termiņa pēdējo dienu).
