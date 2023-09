1. – 4. klašu skolēniem arī turpmāk ēdināšanas izdevumi būs apmaksāti pilnā apmērā, kur pusi no no tiem sedz valsts un puse ir no pašvaldības budžeta. Vecākiem par ēdināšanu nav jāmaksā. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu komitejā deputāti nolēma piešķirt papildu finansējumu 1. – 4. klašu skolēnu ēdināšanai, lai nodrošinātu savu maksājuma daļu.

Jaunums ir arī tas, ka Alūksnes novada skolās nākamajā gadā būs cits ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs, kurš nomainīs ilggadīgo SIA “Unti”.

Palielina līdzmaksājumu

“Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka no šā gada 1. septembra pirmo četru klašu skolēnu ēdināšanas izmaksas ir 3,09 eiro līdzšinējo 2,15 eiro vietā, no kuriem pusi nodrošina valsts, bet pašvaldībai jānodrošina otra puse. Tādēļ lēmuma projektā par finansējuma piešķiršanu minēta tā starpība, kas pašlaik pašvaldībai līdz šiem 50 procentiem pietrūkst,” stāsta Finanšu nodaļas vadītāja Elita Ņedaivodina. Deputāti Attīstības komitejā lēmuma projektu par nepieciešamo finanšu līdzekļu šim nolūkam palielināšanu atbalstīja, tas vēl jāapstiprina domes sēdē, kas notiks ceturtdien, 28. septembrī.

Būs cits ēdinātājs

Pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis klātesošos informēja, ka pašvaldība veikusi iepirkumu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Alūksnes novada skolās nākamajā gadā, un par to jau ir noslēgts līgums ar SIA “Baltic Restaurants Catering”, kura juridiskā adrese reģistrēta Rīgā. Pašlaik ēdināšanas pakalpojumus skolās Alūksnes pilsētā sniedz SIA “Unti”. Izvēle izdarīta atbilstoši konkursa nolikumam, kurā teikts, ka no pretendentu piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām, vērtēšanas komisija izvēlas saimnieciski izdevīgāko un tam piešķir līguma slēgšanas tiesības.

Noklausoties šo informāciju, deputāte Līga Langrate vēlējās zināt, kad pašvaldībā apsvērs ēdināšanas atvieglojumu piešķiršanu arī citu klašu skolēniem, norādot, ka drīzumā jāsāk plānot pašvaldības nākamā gada budžets. Izpilddirektors paskaidroja, ka jaunais ēdinātājs, kurš darbu novada skolās sāks ar 2024. gada 1. janvāri, pašlaik iepazīstas ar ēdnīcu telpām skolās, izzina esošo situāciju. “Paralēli pie budžeta veidošanas šis viens jautājums dienas kārtībā par pašvaldības atbalstu skolēnu ēdināšanai tiks iekļauts,” norādīja I. Berkulis.