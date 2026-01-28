Abonē! E-avīze
Trešdiena, 28. janvāris
Kārlis, Spodris
+-10° C, vējš 2.24 m/s, A-DA vēja virziens
Brūža ielā 4 deg sodrēji, neviens nav cietis

14:37 28.01.2026

Sandra Apine

Šodien ap pulksten 14 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu uz Brūža ielu 4 trīsstāvu koka namu pilsētas centrā.

Notikuma vietā ieradās divas autocisternas, Neatliekamā ātrā palīdzība un Valsts policija. Ugunsdzēsēji glābēji notikuma vietā pastāstīja, ka neviens nav cietis – vienā no otrā stāva dzīvokļiem radies piedūmojums, iespējams, dēļ dūmvadā degušajiem sodrējiem. Precīzu notikuma iemeslu gan noskaidros Valsts policija.

Kāda nama iedzīvotāja, kura jau ilggadīgi dzīvo Brūža ielā 4, notikuma vietā pastāstīja, ka dzirdējusi skaņas signālu, kas izrādījies dūmu detektors, tāpēc izskrējusi no dzīvokļa, un tad jau bijuši klāt arī ugunsdzēsēji glābēji. Dzīvoklī, kurā radies piedūmojums, dzīvojusi vecāka gadagājuma sieviete, bet pēc kaimiņienes stāstītā, viņai ar veselību viss kārtībā, vien satraukums par notikušo. Kundzes veselības stāvokli pārbaudīja ātrā palīdzība.

Šajā namā ugunsnelaime nav pirmo reizi, te gadu gaitā izraisījušies jau vairāki ugunsgrēki.

Ugunsdzēsēji glābēji notikuma vietā atzina, ka sodrēju degšanas gadījumi šajā aukstajā ziemā ir aktualitāte numur viens.

Pagājušonedēļ intervijā arī VUGD Alūksnes daļas komandieris Gints Ilva atzina, ka janvāris iezīmējies ar daudz sodrēju degšanas gadījumiem. “Tas liecina par to, ka iedzīvotāji pirms apkures sezonas sākuma nav iztīrījuši sava mājokļa dūmvadus. Vai arī – apkures ierīcē ir kurinājuši atkritumus un citus apkurei nepiemērotus materiālus, kā rezultātā uz dūmvada sienām strauji izveidojās jauna sodrēju kārta. Katru gadu skaidrojam, ka degoši sodrēji bojā dūmvadu, veicina mikroplaisu veidošanos, kā rezultātā var aizdegties ēkas starpstāvu pārsegums vai jumta konstrukcijas,” teica G. Ilva.

