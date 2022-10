Brīvpusdienām – papildu nauda

Foto: pixabay.com

Brīvpusdienu nodrošināšana 1.- 4. klašu skolēniem gan valstij, gan pašvaldībām, sākot ar 1. septembri, izmaksā dārgāk. Alūksnes novada pašvaldības dome septembra sēdē lēma par papildu finansējuma piešķiršanu 14 844 eiro apmērā pēdējiem četriem gada mēnešiem.

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Līga Langrate skaidro, ka līdz šim spēkā esošā summa,1,42 eiro dienā vienam skolēnam, bija nepietiekama, tādēļ valdība to pārskatīja un lēma par palielināšanu. Ar 1. septembri 1. – 4. klašu skolēniem ēdināšana dienā izmaksā vairāk – 2,15 eiro. Pusi no šīs summas sedz valsts, pusi – pašvaldības, vecākiem sākumskolas vecuma bērniem par pusdienām nav jāmaksā.

Summu vajadzējis mainīt, jo augušas izmaksas par pārtikas produktiem un energoresursiem. Pašvaldības un ēdinātāji jau aizvadītā mācību gada beigās cēla trauksmi, ka ar esošo brīvpusdienām atvēlēto finansējumu nav iespējams nodrošināt bērniem kvalitatīvu un uzturvielām bagātu ēdienu. “Valdība turpinās iesākto darbu pie pakāpeniskas finansējuma palielināšanas atbilstoši faktiskajai tirgus situācijai. Iespējams, nākamgad pusdienas dienā izmaksās bērnam jau trīs eiro, tādēļ, plānojot jauno budžetu, būs jāparedz vēl vairāk finansējuma,” stāsta L. Langrate.

Šī gada budžetā pašvaldība skolēnu ēdināšanai bija paredzējusi vairāk nekā pusmiljonu eiro

– 605 688 eiro. Izglītības un zinātnes ministrija piešķīra valsts budžeta dotāciju skolēnu no 1. līdz 4. klases ēdināšanai 63 008 eiro apmērā un tikpat daudz budžetā paredzēja arī pašvaldība.

Atgādinām, ka 1. – 4. klašu skolēniem ēdināšanas izmaksas pilnībā sedz valsts un pašvaldība, 5. – 12. klašu skolēniem pašvaldība piešķir ēdināšanas maksas atvieglojumus vienai ēdienreizei mācību dienā. Skolās, kur ēdināšanas pakalpojumu nodrošina uzņēmējs, tie ir 90 centi dienā, bet skolās, kur ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pati iestāde no pašvaldības budžeta līdzekļiem – 60 centus dienā (produktiem), kā arī no pašvaldības budžeta sedz ēdiena sagatavošanas izmaksas. Ēdiena sagatavošanas izmaksu amplitūda skolās svārstās no 70 centiem līdz 1,66 eiro par ēdienreizi.