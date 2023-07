Brīvprātīgā pieteikšanās valsts aizsardzības dienestam pagarināta līdz 21. jūlijam

Aizsardzības ministrija un Nacionālie bruņotie spēki pagarina brīvprātīgo pieteikšanos valsts aizsardzības dienesta otrajam iesaukumam, un aicina Latvijas pilsoņus vecumā no 18 līdz 27 gadiem pieteikties valsts aizsardzības dienestam līdz 21. jūlijam, izmantojot vienoto rekrutēšanas platformu www.klustikaravirs.lv.

Nacionālo bruņoto spēku Rekrutēšanas un atlases centrā izteikti lielākais pieteikumu skaits valsts aizsardzības dienestam ir saņemts neilgi pirms pieteikšanās termiņa beigām. Lai sniegtu iespēju pieteikties dienestam arī tiem jauniešiem, kas pieteikšanos valsts aizsardzības dienestam ir atlikuši uz pēdējo brīdi, Aizsardzības ministrija un Nacionālie bruņotie spēki ir lēmuši pieteikšanās termiņu pagarināt

Tāpat Aizsardzības ministrija atgādina, ka, ja šajā termiņā 11 mēnešu ilgajam dienestam Nacionālajos bruņotajos spēkos brīvprātīgi nepieteiksies 120 dienestam derīgi Latvijas pilsoņi, iztrūkstošais skaits tiks iesaukts obligātā pēc nejaušības principa.

Iesaucamos atlasei pēc nejaušības principa reģistrēs pa administratīvajām teritorijām, piešķirot katram pilsonim kārtas numuru attiecīgajā administratīvajā teritorijā. Atlase tiks veikta, izmantojot gadījuma skaitļu ģeneratoru, kas pēc nejaušības principa atlasīs noteiktu kārtas numuru skaitu. Visi atlasītie kārtas numuri tiks sakārtoti nejaušā secībā.

Lai pilsonis saņemtu informāciju par valsts aizsardzības dienesta iesaukumu, ir jābūt izveidotai oficiālai elektroniskai adresei jeb e-adresei, uz kuru tiks izsūtīta pavēste par ierašanos uz pārbaudēm. Ja pilsonim e-adrese nav izveidota, pavēste tiks nosūtīta uz deklarēto dzīvesvietu vai izsniegta pret parakstu.

Saskaņā ar Oficiālās elektroniskās adreses likumu e-adrese no šī gada 1. jūnija ir obligāta Latvijas pilsoņiem – vīriešiem – no 18 līdz 27 gadu vecumam. Oficiālo elektronisko adresi var izveidot vienotajā elektronisko pakalpojumu portālā www.latvija.lv, klikšķinot uz banera “e-adrese”. Lai izveidotu savu e-adresi, pilsonim ir nepieciešams kāds no elektroniskās identitātes apliecināšanas rīkiem – eID karte vai arī eParaksts mobile. E-adrese nodrošinās iespēju saņemt informāciju no Aizsardzības ministrijas par iesaukšanu valsts aizsardzības dienestu, kā arī turpmāk kalpos kā e-pasts saziņai ar valsti.

Jau ziņots, ka viens no trim valsts aizsardzības dienesta veidiem ir 11 mēnešu ilgs dienests Nacionālajos bruņotajos spēkos, kurā 2024. gadā iesauks 600 jauniešus – 120 personas janvāra iesaukumā, savukārt 480 personas jūlija iesaukumā. 2024. gada janvāra iesaukums 11 mēnešu dienestam Nacionālo bruņoto spēku vienībā tiks īstenots trīs dienesta vietās: Nacionālo bruņoto spēku Štāba bataljonā Rīgā, Gaisa spēku Pretgaisa aizsardzības divizionā Lielvārdē un Zemessardzes 25. kaujas atbalsta bataljonā Stāmerienā, Gulbenes novadā. Lai nokļūtu sev vēlamajā dienesta vietā, iesaucamais ir aicināts dienestam pieteikties brīvprātīgi, anketā norādot vēlamo dienesta vietu.

Tāpat, piesakoties brīvprātīgi, līdz 200 jauniešu var arī dienestu pildīt Zemessardzē, kopumā dienot 5 gadus un ik gadu apmācībā piedaloties 28 dienas. Savukārt līdz 50 jaunieši – augstākās izglītības iestāžu studenti – var brīvprātīgi pieteikties valsts aizsardzības dienesta rezerves virsnieka apmācības kursam, kas ilgs 5 gadus.

Pēc pieteikšanās noslēguma atlases speciālisti izskata saņemtās pieteikuma anketas, kā arī pārbauda katra pilsoņa sodāmību Sodu reģistrā. Ja netiek konstatēti šķēršļi dienestam, veic veselības pārbaudi. Katram pilsonim tiek sniegta informācija par pārbaudes laiku, vietu, kā arī visiem uz pārbaudi līdzi ņemamajiem dokumentiem.