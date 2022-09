Braukšanu uz skolu kompensēs simtprocentīgi

Foto: www.pixabay.com

Alūksnes novada pašvaldība mainījusi kārtību, kādā sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem. Grozījumi paredz, ka Alūksnes pilsētā deklarētie audzēkņi nākamajā mācību gadā varēs mācīties ārpus pilsētas izglītības iestādēm lauku teritorijās un simtprocentīgi saņemt braukšanas kompensāciju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Bija divi ierobežojumi

Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča, domes sēdē komentējot lēmuma projektu, norādīja, ka nepieciešams labot neatbilstību starp pašlaik spēkā esošajiem nosacījumiem un dzīves realitāti. “Līdz šim nosacījumiem bija divi ierobežojumi – simtprocentīgu kompensāciju braukšanai varēja saņemt tie vispārējās pamatizglītības iestāžu 1. līdz 9. klašu skolēni, kuri deklarējušies Alūksnes pilsētā un kuriem nepieciešama atšķirīga izglītības programma, ko piedāvā kāda lauku skola. Šādu atšķirīgu izglītības programmu lauku skolās vairs nav. Otrs iemesls – ja skolēnam ir ļoti būtiski mainīt mācīšanās vidi kādu saskarsmes problēmu dēļ. Pašlaik skolēnam galvenā nepieciešamība ir būt mācību procesā mazākā skolēnu klasē, kas nav pretrunā arī ar nākotnes izglītības iestāžu modeli. Lauku skolās skolēnu klasēs patiešām ir mazāk,” skaidroja G. Kupča.

Deputāti vienbalsīgi nolēma simtprocentīgu kompensāciju braukšanai 2022./2023. mācību gada laikā piešķirt visiem vispārējās pamatizglītības iestāžu 1. līdz 9. klašu skolēniem, kuri dzīvo pilsētas teritorijā, bet apmeklē novada administratīvajā teritorijā esošās vispārējās pamatizglītības iestādes.

Grozījumi arī sabiedriskā transporta maršrutos

No 1. septembra stājas spēkā arī grozījumi reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta maršrutos, lai nodrošinātu Pededzes skolēnu nokļūšanu uz izvēlētajām izglītības iestādēm Alūksnē un mājup. Savukārt skolēnus, kuri izvēlējušies turpināt mācības Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā, uz skolu un pēc tam mājās nogādās ar pašvaldības transportu, kura iegādei Alūksnes novada pašvaldība šovasar piešķīra finansējumu un iegādājās jaunu autobusu ar 18 pasažieru sēdvietām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Sakarā ar to, ka Pededzes pamatskola no šī mācību gada neturpinās darbu, pašvaldība lūdza Vidzemes plānošanas reģionu un valsts SIA “Autotransporta direkcija” nodrošināt skolēnu nokļūšanu no Pededzes pagasta uz tuvākajām izglītības iestādēm, veicot attiecīgus grozījumus maršrutos. Direkcija informējusi, ka ar 1. septembri stāsies spēkā grozījumi reģionālās nozīmes maršrutu kustības sarakstos. Gan ar sabiedriskā transporta maršrutiem uz Alūksni un atpakaļ, gan ar pašvaldības organizētā transporta kursēšanas grafiku no Pededzes uz Liepnu un atpakaļ,” informē Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka. Ar grafiku var iepazīties Pededzes pagasta pārvaldē klātienē vai pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Izglītība/Skolēnu pārvadājumu maršruti. Šeit iespējams iepazīties ar precīziem skolēnu pārvadājumu maršrutiem un kustības laikiem arī citu Alūksnes novada pagastu teritorijā.