Blaumaņa iela kļuvusi šaurāka un nedroša gājējiem

Redakcijā vērsās Blaumaņa ielas iedzīvotāji, kuri ir neizpratnē par šīs ielas remontdarbu norisi. Ir vairāki jautājumi: kāpēc Blaumaņa iela sašaurināta, kas asfaltē iebraucamos ceļus pie privātmājām un kur pazūd Tirgotāju ielas ietve?
Kur palikt gājējiem?
Blaumaņa ielas iedzīvotāja Iveta Naudiņa uzskata, ka rekonstrukcijas projektā šī iela nav paredzēta gājējiem. “Tā ir vienvirziena iela, tur nav trotuāra vai kādas nodalošās joslas, kas būtu paredzēta gājējiem. Pa šo ielu daudzi bērni dodas uz skolu, vecāki ved savas atvases uz bērnudārzu. Iela tagad ir sašaurināta, automašīnu izmainīšanās ir neiespējama, turklāt – ja kāds brauc, tad gājējam nākas kāpt zaļajā zonā,” viņa stāsta savus novērojumus. Arī Blaumaņa ielas iedzīvotājs un iedzīvotāju padomes pārstāvis Haralds Dambis uzskata
– ja šis projekts tiktu pabeigts pavasarī, tad iedzīvotāji varbūt pierastu, ka iela kļuvusi šaurāka, jo ziemā nav skaidri redzams braucamās daļas platums. “Man nav skaidrs, pēc kādiem kritērijiem izvērtē, kā remontēs konkrētas ielas. Satrauc arī tas, ka uz Blaumaņa ielas nav izvietota ātrumu ierobežojoša ceļa zīme, proti, 30 km/h. Aktuāls arī jautājums – cik vietas paliks ielas braucamajai daļai, ja gar malām stāvēšanai novietos automašīnas. Vai tad transporta līdzekļus novietos zaļajā zonā?” jautājumu netrūkst H. Dambim.
Rezultātu redzēs, kad kusīs sniegs
Viedokli par ielu remonta projektu Alūksnes novada pašvaldībā H. Dambis paudis jau pagājušā gada novembrī ar mērķi, lai tas būtu iedzīvotājiem draudzīgāks. “Saņēmu atbildi, ka naudas ir tik, cik ir. Tad vēl nebiju iedzīvotāju padomes pārstāvis, devos uz pašvaldību kā Blaumaņa ielas iedzīvotājs. Man bija svarīgi noskaidrot arī to, kāda pēc ielas remonta būs lietus ūdens novades sistēma. Gribēju panākt, lai tā būtu visā ielas garumā. Ja tā notiktu, tad ielas reljefs tik ļoti nebūtu pacelts uz augšu, iela būtu vienmērīgāka,” viņš saka un secina, ka rezultātu redzēs tad, kad kusīs sniegs.
Par iebrauktuvi maksā paši
Lielākās pretenzijas Blaumaņa ielas iedzīvotājiem, tostarp I. Naudiņai, ir par to, ka projektā nav paredzēta privātmāju iebrauktuves asfaltēšana, kaut arī iebrauktuves atrodas uz pašvaldības zemes. Tur uzbērtas tikai šķembas. “Tās taču šķīst ārā – pēc diviem gadiem tur nekā vairs nebūtu. Lai lietainos laikapstākļos neveidotos dubļi, par piebrauktuvju asfaltēšanu bija jāmaksā pašiem iedzīvotājiem,” stāsta Blaumaņa ielas iedzīvotāja. Viņa uzskata, ka tā ir netaisnība, – vai tad arī citi iedzīvotāji paši maksā par iebraucamo ceļu, kad notiek ielu remonti? Iedzīvotājai tas izmaksāja 630 eiro. Savukārt H. Dambis par iebrauktuves asfaltēšanu samaksājis vairāk nekā 1000 eiro, jo izmantojis iespēju noasfaltēt iebraucamo ceļu arī daļā pagalma, tas ir, savā īpašumā. “Tas nemaz nebija tik vienkārši – saorganizēt, lai mums noasfaltē iebrauktuves, – izdevās sarunāt būvnieku, kurš sarunāja asfaltētāju, un tad mēs paši par savu naudu tikām pie kā tāda, kas būtu bijis jāizdara pašvaldībai,” viņš stāsta.
Vēl kā absurdu situāciju I. Naudiņa min to, ka virzienā no Vidus ielas uz Blaumaņa ielu, ietve izveidota tikai līdz Tirgotāju ielai 3. “Līdz šim vēl neesmu redzējusi tik neloģisku projektu. Tātad, gājējs aiziet līdz Tirgotāju ielai 3 pa ietvi un tālāk mēro ceļu līdz Blaumaņa ielai pa braucamo daļu? Iepriekš taču tur bija trotuārs visas Tirgotāju ielas garumā,” neizpratnē ir alūksniete.
Ierobežots finansējums
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis apstiprina, ka projektā paredzētie darbi saistīti ar ierobežoto finansējumu. “Kā zināms, Blaumaņa un Tirgotāju ielas bija kritiskā stāvoklī, kas katru gadu prasīja ievērojamus līdzekļus bedrīšu aizlāpīšanai, tādēļ pašvaldības mērķis galvenokārt bija sakārtot ielas braucamo daļu. Izejot no aspekta, ka Eiropas Savienības finansējums bija ierobežots, radām risinājumu sakārtot tikai pašu nepieciešamāko, proti, atjaunot ielas segumu,” skaidro I. Berkulis. Blaumaņa iela tagad ir šaurāka, tāpēc arī tā gandrīz visā garumā ir vienvirziena.
“Arī līdz šim Blaumaņa ielā nebija ietves. Runājot par Tirgotāju ielu – ņemot vērā, ka finansējums ir ierobežots, un vērtējot, ka šajā Tirgotāju ielas posmā nav liela satiksmes intensitāte un gājēji var pārvietoties pa ielas malu, ietve visā garumā netika paredzēta. Ja projektā paredzētu ietvi visā ielas garumā, tad visticamāk šo ielu remontdarbi nenotiktu, jo nebūtu tādu līdzekļu budžetā,” viņš skaidro.
Pašvaldība šādos projektos izvērtē satiksmes intensitāti un citus aspektus. “Piesaistot attiecīgajā jomā sertificētus speciālistus, analizējam gan kopējo pilsētas, gan satiksmes infrastruktūras stāvokli, kā arī satiksmes drošību, atbildīgi izvērtējot, kādām darbībām paredzēt apjomā stingri ierobežoto finansējumu, lai veiktajiem ieguldījumiem būtu pēc iespējas lielāks ieguvēju loks,” saka I. Berkulis.
Pievērsīs uzmanību ātrumam
Viņš skaidro, ka Blaumaņa ielā lietus ūdens kanalizācija veidota tā, ka ūdens uzsūcas ceļa nomalēs, bet atsevišķās vietās ierīkotas gūlijas un ūdens tiek novadīts. “Uzsākot būvdarbus, Blaumaņa ielas iedzīvotāji pievērsa uzmanību šim jautājumam būvsapulcē, kur tikāmies un uzklausījām viņus. Būvniecības laikā mainīti risinājumi,” stāsta izpilddirektors.
I. Berkulis saprot iedzīvotāju bažas par iespējamo auto novietošanu uz Blaumaņa ielas, tādēļ iedzīvotājiem iesaka, piemēram, Alūksnes Sporta centra pasākumu laikā izmantot plašo stāvvietu pie Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vai Jāņkalniņa. “Transporta līdzekļus visā pilsētā var novietot tur, kur to atļauj atbilstoši ceļu satiksmes noteikumi. Jāseko līdzi ceļu satiksmes organizācijai. Domāju, satraukumam nav pamata,” saka I. Berkulis.
Viņš piekrīt iedzīvotāju rosinājumam izvērtēt vajadzību Blaumaņa ielā uzstādīt braukšanas ātruma ierobežojumu. “Objekts vēl nav nodots, viss ir procesā. Situāciju vērtēsim un vajadzības gadījumā ceļa zīmi “30 km/h” var uzstādīt, bet pagaidām tas nav paredzēts. Paldies iedzīvotājiem par ierosinājumu, pievērsīsim tam pastiprinātu uzmanību,” sola izpilddirektors.
UZZIŅA
Objekta būvdarbu kopējās izmaksas – 174 853,40 eiro bez PVN.
