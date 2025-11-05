Bijušajai skolas ēkai nosaka krietni zemāku cenu

Lai gan Alūksnes novada pašvaldības deputāte Ivita Gusta pašvaldībā bija iesniegusi priekšlikumu pašlaik atlikt lēmumu par cenas noteikšanu, deputāti oktobra domes sēdē tomēr nolēma īpašumam “Zvaniņi” jeb bijušajai Jaunannas Mākslas un mūzikas pamatskolas ēkai noteikt krietni vien zemāku cenu – 57 400 eiro -, nekā tā bija iepriekšējās trīs izsolēs.
Atgādinām, ka pašvaldība 2024. gada februārī pieņēma lēmumu atsavināt (pārdot) nekustamo īpašumu “Zvaniņi”, kas ir bijušās Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas ēka. Īpašumu bija nolemts pārdot izsolē, un tā sākuma cenu noteica 299 149 eiro. Taču pirmajai izsolei nereģistrējās neviens dalībnieks.
Ar Īpašumu atsavināšanas komisijas lēmumu tika apstiprināti otrās izsoles noteikumi un tās sākumcena, nosakot to 239 319 eiro. Arī otrajai izsolei nebija reģistrējies neviens dalībnieks.
Pērn 25. jūnijā Īpašumu atsavināšanas komisija nolēma nekustamajam īpašumam “Zvaniņi” rīkot vēl trešo izsoli ar sākumcenu vairs tikai 119 660 eiro. Arī trešā izsole bija neveiksmīga un tai netika reģistrējies neviens dalībnieks.
Likums nosaka, ka pēc trešās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var ierosināt veikt atkārtotu novērtēšanu, pēc kuras nosakāma īpašuma nosacītā cena.
Ņemot vērā to, ka līdz šim organizētās izsoles bijušas nesekmīgas, deputāti oktobra domes sēdē izskatīja jautājumu par jaunas cenas noteikšanu minētajam īpašumam. Šogad 8. septembrī pēc pašvaldības pasūtījuma SIA “Dzieti” veikuši atkārtotu šī nekustamā īpašuma novērtēšanu. Pēc tās atzinuma nosacīto cenu saskaņā ar visiespējamāko nekustamā īpašuma tirgus vērtību pašvaldība noteikusi krietni vien zemāku – 57 400 eiro.
Deputāte I. Gusta pirms jautājuma izskatīšanas bija iesniegusi lūgumu šī lēmuma pieņemšanu atlikt līdz laikam, kamēr tiks noskaidrots vietējo iedzīvotāju viedoklis un izrunāti iespējamie risinājumi gan šo pašvaldības ēku pielietojumam, gan pašvaldības pakalpojumu nodrošināšanai. “Uzskatu, ka primārais ir saruna ar iedzīvotājiem,” sacīja I. Gusta un lūdza līdz tam vēl cenu nepieņemt un nerīkot ceturto ēkas izsoli. Deputāts Modris Lazdekalns atgādināja, ka Finanšu komitejā jau šīs jautājums izskatīts un deputāti vienojušies jautājumu par ēkas pārdošanu ceturtajā izsolē uz mēnesi līdz nākamajai Attīstības komitejas sēdei atlikt, ko apstiprināja arī domes priekšsēdētājs. “Īpašumam pašlaik mainās cena. Uzskatu, ka, iespējams, tā būs saistoša kādiem potenciālajiem pretendentiem, ja nu kāds vēlas to atsavināt no pašvaldības. Tas ir svarīgi, jo cena ir zemāka,” sacīja Dz. Adlers un piebilda, ka par ceturto izsoli pašvaldība pašlaik vēl nelemj.
“Par” I. Gustas priekšlikumu balsoja Elīna Pētersone, Ritvars Gusts, Mārtiņš Augstkalnietis un pati I. Gusta. “Pret” to bija divi deputāti – M. Lazdekalns un Arturs Dukulis, bet septiņi deputāti – Dz. Adlers, Aivars Fomins, Druvis Tomsons, Intars Berkulis, Uva Grencione – Lapseniete, Renārs Salaks un Artūrs Grīnbergs – balsojumā atturējās, tādēļ I. Gustas priekšlikums netika pieņemts.
Deputāti balsojot ar divām balsīm “pret” (I. Gusta un R. Gusts) domes sēdē tomēr pieņēma lēmumu īpašumam “Zvaniņi” jeb bijušajai Jaunannas Mākslas un mūzikas pamatskolai noteikt nosacīto cenu 57 400 eiro.
