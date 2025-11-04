Bībeles muzejam dāvina savus mākslas darbus

Alūksne ir vieta, kur vēsture un garīgās vērtības savijas īpašā veidā. To apliecina Alūksnes Bībeles muzejs, kurā apmeklētāji var izsekot “Bībeles ceļam” no Ernsta Glika tulkotā izdevuma līdz mūsdienām. Muzeja ekspozīcija kļuvusi vēl bagātāka, jo to papildinājusi māksliniece Ilze Dilāne, – viņas dāvinājums, ar rokām gatavots papīrs, uz kura uzrakstīti Dieva baušļi, – tas simbolizē gan ticības spēku, gan roku darba vērtību. Māksliniecei Alūksne ir īpaša vieta – te ir viņas dzimtas saknes.
Nākotnē plāno meistarklases
Ilze Dilāne dzīvo Rīgā, bet Alūksnes pusē dzīvojis tētis un šobrīd Alūksnē ir mamma, tāpēc I. Dilāne ir biežs pilsētas viesis. “Regulāri esmu arī Apes pusē, jo tur ir īpašums skaistā dabas ielokā, kur pašlaik notiek dažādi uzlabošanas darbi. Plānoju, ka nākotnē Apē būs iespēja apmeklēt papīra pagatavošanas meistarklases manā vadībā, bet līdz tam vēl ceļš ejams,” stāsta māksliniece.
I. Dilāne absolvējusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu, pēc tam Latvijas Mākslas akadēmiju, iegūstot bakalaura grādu gleznošanā. Roksmēluma papīra izgatavošanu, mozaīku, enkaustiku un grafikas tehnikas apguva Southwest school of Art, San Antonio Texas, ASV. Savu māksliniecisko izaugsmi 2021. gadā turpināja –
ieguva maģistra grādu keramikā Latvijas Mākslas akadēmijā ar pētījumu “Papīra porcelāns” asociētā profesora, keramiķa Daiņa Pundura vadībā. Viņa piedalījusies daudzās Latvijas un starptautiskajās mākslas izstādēs, bijušas arī personālizstādes, kā arī publiskie un privātie pasūtījumi Latvijā, Dānijā un ASV. Mākslinieces izstāde un meistarklase pirms vairākiem gadiem bijusi arī Alūksnes novada muzejā.
Bībele dzīvo cauri gadsimtiem
Apciemojot Alūksni, I. Dilāne bieži dodas pastaigās un apmeklē kultūras iestādes. “Vienā no pēdējiem apciemojumiem kopā ar vīru apmeklējām Bībeles muzeju, aprunājāmies ar muzeja vadītāju Solveigu Selgu, spriedām par to, kā gatavotas Bībeles lappuses. Iedomājos, ka vēlos uzdāvināt daļiņu no sevis šim vērtīgajam muzejam,” stāsta I. Dilāne. Mākslinieces gatavotais papīrs sastāv no lina šķiedrām, sajaukumā ar kokvilnu un sēklām. “Izvēlējos uz papīra rakstīt Dieva baušļus, dažas rindas veidojot kaligrāfiskajā rakstā. Arī pati esmu izlasījusi Bībeli, ticu Dievam,” viņa saka. Māksliniece aicina gan vietējos, kuri vēl nav bijuši, gan viesus apmeklēt Bībeles muzeju. “Te ir vērtīgas vēstures liecības par Bībeli, cik dažādos laikos un valodās tās izdotas. Tā ir liecība, ka šī grāmata dzīvo cauri gadsimtiem, tā saglabājusies līdz mūsdienām,” I. Dilāne aicina.
