Bezmaksas pārgājiens un apmācības vecākiem: Gulbenē noslēdz biedrības “Būt Brīvai” projektu

6.septembrī, Gulbenē no plkst. 11.00 – 17.00 noritēs vienas dienas nometne, kurā bērni dosies pārgājienā ar terapeitisku efektu (nebūs izaicinoša distance) un piedalīsies desertu meistarklasē, kur gatavos noslēguma desertu, kamēr vecāki apgūst apmācības KETBA ievadkursu. Ēdināšana tiek nodrošināta un visas aktivitātes ir bezmaksas. Iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta zvanot vai rakstot biedrībai 25982482.
Projekta ietvaros tika organizētas 3 vienas dienas pasākumi (nometnes), ar mērķi stiprināt un psihoizglītot vismaz 30 Vidzemes reģiona ģimenes, lai tās veidotu drošas un emocionāli atbalstošas attiecības un veicinātu izpratni par emocionālas traumas saistību ar bērnu un jauniešu aptaukošanos. Pasākumos tika iekļautas dažādas praktiska un terapeitiska veida aktivitātes. Daļa no tām tika organizētas kopīgi visai ģimenei, bet, lai garantētu konfidencionalitāti un radītu drošu vidi paust domas un emocijas, tika organizētas lekcijas un pielietotas tehnikas vecākiem un bērniem atsevišķi.
Tika rīkotas arī tādas darbnīcas kā “Psiholoģiskā apēšana” (psihologa vadīta lekcija vecākiem), spēle “Emocijas, kā tās nonāk vēderā?” spēle ēšanas traucējumu speciālista vadībā, aktivitātes uztura speciālista vadībā, kuru laikā ģimenes pārskatīja ikdienas ieradumus un ēdienkarti. Ģimenēm bija iespēja piedalīties mākslas darbnīcā un pieredzēt mākslas terapiju. Pasākumā kā “ķirsis uz kūkas” pianista pavadījumā noritēja “Mūzika kā izlādes stacija”, kas bija piemērota kā bērniem, tā pieaugušajiem, veidojot izpratni, kā māksla var palīdzēt regulēt emocijas.
Darbnīcas norisinājās Salaspilī, Gulbenē, Madonā.
Pēdējos 3 pasākumos ģimenēm tiek dota iespēja apgūt KETBA (kompetenta emocionāli traumētu bērnu aprūpe) un bērniem izbaudīt pārgājienu ar terapeitisku nolūku un inprovizācijas teātri. Šīs apmācības ir noderīgas ikvienam vecākam un bērnam, īpaši tiem, kuru bērniem ir novērojama izaicinoša uzvedība un novērojama emocionāla nestabilitāte. Projekta ietvaros tika nodrošināts klātienes saīsinātais apmācību formāts.
Projektu finansē Eiropas Savienība un pasākums notiek Eiropas Sociālā fonda Plus projekta “Ģimeneidraudzīgas vides un sabiedrības veidošana” ietvaros, projekta numurs 4.3.6.9/1/24/I/001”
Reklāma