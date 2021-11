Bez siltām pusdienām, bet ar pakām

Foto: Publicitātes

Attālināto mācību laikā Smiltenes novada skolu audzēkņi saņems pārtikas pakas, tā Smiltenes novada pašvaldības domes oktobra sēdē lēma deputāti. Ierosinājums piegādāt bērniem siltas pusdienas atbalstu neguva.

Pēc pagarinātā skolēnu rudens brīvlaika šonedēļ mācības klātienē atsāka 1. -3. klases bērni, bet pārējās klasēs mācības notiek attālināti. “Katra izglītības iestāde apzina savus audzēkņus, kuri vēlas pārtikas paku un organizē to saņemšu. Loģistikas jautājumus risina izglītības iestādes. Ir divi varianti – vecāki paši ierodas skolā pēc pārtikas pakas, ja tas nav iespējams – organizē piegādi,” stāstīja Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore. Pārtikas pakām visa novada teritorijā pieteikušies 1 047 4. – 9. klases audzēkņi. Novadā ir 1 068 4. – 9. klases skolnieki. “Klašu audzinātāji sazinās ar vecākiem, kas dod atgriezenisko saiti, vai vēlas paku vai nevēlas. Aptauja notiek katru nedēļu,” skaidroja G. Grigore.

Kādēļ ne siltas pusdienas?

Deputāts Otārs Putrālis vaicāja, kādēļ nepiedāvā svaigi pagatavotas siltās pusdienas piegādes veidā. “Bērni būs 100 % paēduši, ja organizēsim siltu pusdienu piegādi, nevis dalīsim pakas. Nav garanta, ka viņi pašrocīgi mācēs pagatavot pusdienas. Vēlamais rezultāts būs sasniegts, ja piegādāsim pusdienas,” teica deputāts. G. Grigore atzina, ka par to daudz diskutēts ar izglītības iestāžu vadītājiem. Viens no argumentiem – šobrīd attālinātās mācības noteiktas īsu laika periodu, otrs – tam vajadzīgi papildu resursi, jārisina loģistikas jeb izvadāšanas jautājums. “Visu izglītības iestāžu vadītāji vienprātīgi lēma par to, ka neilgajā periodā izsniegs pārtikas pakas,” teica G. Grigore.

O. Putrālis arī gribēja zināt, vai ir bijusi vecāku aptauja, kādu atbalstu labāk vēlas saņemt – pārtikas pakas veidā vai siltās pusdienas, uz ko saņēma G. Grigores atbildi, ka tāda aptauja nav veikta. Viņš pauda bažas, ka attālinās mācības varētu notikt ilgāk, tādēļ jābūt gataviem visiem scenārijiem.

Sarežģīta piegāde

Domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš stāstīja, ka iepriekš attālināto mācību laikā ir gan piegādātas siltas pusdienas, gan dalītas pārtikas pakas. “Esam modelējuši abus atbalsta veidus un domājuši, kā varam sniegt kvalitatīvu pakalpojumu – lai siltas pusdienas būtu siltas pusdienas. Smiltenes pilsētā to būtu iespējams izdarīt, ja visas izglītības iestādes būtu slēgtas. Kad mācības nenotika visiem, tad bija darbinieki, kurus piesaistīja pusdienu piegādē – pieveda pie bērna mājas, zvanīja, lai nāk pakaļ. Šoreiz modelis ir jaukts – daļa mācās skolā, daļa mājās, tāpēc to īstenot būtu sarežģīti. Kad pašā pandēmijas sākumā sākām piegādāt siltās pusdienas, bija izstrādāti maršruti ar precīziem laikiem. Gāja dažādi. Neredzu iespēju, kā pagastu teritorijā piegādāt siltas pusdienas. Tas ir neizpildāms uzdevums,” norādīja E. Avotiņš.

Speciālajās izglītības iestādēs, tostarp Gaujienas pamatskolā, mācības visām klasēm atsākās jau pagājušajā nedēļā, pagarinātā brīvlaika nebija.