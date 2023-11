Bez mūsu palīdzības neiztikt

IEBRAUCOT ZAPORIŽJĒ. Konvoja vadītāji: Pāvels Čornijs, Uldis Krievups, Ivo Romanovskis, Armands Dzērve un Ilgvars Briedis.

Nodibinājums “Alūksnes un Apes novada fonds” (AANF) aizvadījis jau trešo konvoju uz Ukrainu. Šoreiz sūtīti pieci auto, un kopumā Ukrainas cīnītājiem fonds nosūtījis nu jau 20 automašīnas. Arī šoreiz autovadītāji dzirdējuši lādiņu šāvienus pavisam tuvu, apzinoties, cik sīvas cīņas par katru ukraiņu dzimtās zemes centimetru notiek un ka šīm cīņām ir ļoti nepieciešams katrs mazākais mūsu atbalsts.

Iespēja redzēt komandcentru

Fonda brīvprātīgais Pāvels Čornijs stāsta, ka šoreiz konvojs divas automašīnas nogādājis līdz Harkivai un divas pie frontes līnijas Zaporižjes pusē. “Diemžēl viena automašīna ceļā salūza, un mums nācās to atstāt Polijā,” par nedienām, kas reizēm piemeklē brīvprātīgos ceļā, stāsta P. Čornijs. Konvojs no Alūksnes ir viens no retajiem, kurš auto nogādā nevis tikai aiz Ukrainas robežas, bet tuvu frontes līnijai. “Frontē šoreiz bija īpaši skaļi, visu laiku dzirdējām artilērijas šāvienu trokšņus. Mēs ar savu darbu esam pierādījuši sevi, mums uzticas, tāpēc ukraiņi mums parādīja izlūkošanas komandcentru. Bija ļoti interesanti savām acīm redzēt, kā viss notiek pašā kauju plānošanas centrā, tas bija iespaidīgi. Tagad saprotu, cik svarīgi ir droni. Tāpat pilnīgi negaidīti mums bija iespēja aprunāties ar iepriekšējā naktī sagūstītiem diviem krievu karavīriem, kuri mums godīgi atzina, ka nākuši karot dēļ naudas. Pārsteidza ukraiņu cilvēcība, kuri šos karavīrus pienācīgi baroja un runāja ar viņiem kā ar cilvēkiem,” stāsta P. Čornijs.

Ukrainas atbalstam AANF piesaistījis finansējumu 14 177,00 eiro apmērā.

Projektu realizēšana

Alūksnes un Apes novada fonds palīdz Ukrainai tās brīvības cīņā jau kopš 2014. gada, taču palīdzības apjoms palielinājies tieši līdz ar 2022. gada februāri. Alūksnes novadā patvērumu meklēja un aizvien meklē daudzi Ukrainas civiliedzīvotāji, kā arī fonds ar ziedotāju palīdzību nogādā dažādu veidu palīdzību šai valstij. Viens no veidiem, kā tiek palīdzēts Ukrainas civiliedzīvotājiem, ir arī projektu realizēšana, un nu jau noslēdzies otrais projekts “Turpināsim palīdzēt Ukrainas tautai”, kuru finansē organizācija “Global Challanges Local Solutions” grantu programma “GCLS for Ukrainian Refugees”. Šī projekta ietvaros periodā no šī gada 1. februāra līdz 31. augustam atbalstīti Ukrainas civiliedzīvotāji un fonds saņēmis finansējumu 14 177,00 eiro apmērā. Finansējums palīdzējis sniegt Ukrainas civiliedzīvotājiem nepieciešamāko palīdzību – tā ir bijusi medikamentu iegādē, medicīnas speciālistu piesaistē, administratīvo izdevumu segšana, integrācijas procesa nodrošināšana un cita. Kopumā noritējuši arī 15 labdarības un finanšu piesaistes pasākumi, kuri ļāvuši piesaistīt aizvien vairāk līdzekļu projektam “Palīdzēsim Ukrainas tautai”.

TUVOJOTIES FRONTEI. Tagad arī Zaporižjes frontē plīvo Alūksnes karogs. KONVOJA redzētais Zaporižjē.

Tāpat, pateicoties projekta atbalstam, piesaistīts finansējums septiņu mēnešu fonda darbības nodrošināšanai – projekta vadītājam, aktivitāšu koordinatoram un grāmatvedim, lai varētu Alūksnes novada Sabiedrības centrā nodrošināt koordinācijas un informācijas punkta ikdienas darbību, sniegtu nepārtrauktu atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Kopumā projekta otrajā posmā noritējuši arī 24 dažādi pasākumi, kuri vērsti uz Ukrainas civiliedzīvotāju integrēšanu, kā arī dažādu veidu atbalsta sniegšanu.

Palīdzība nepieciešama arī šobrīd

Palīdzības sniegšanā iesaistītas arī 23 nevalstiskās organizācijas: biedrība “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, biedrība “Jaunieši Alūksnes novadam”, biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”, Alūksnes novada bērnu, jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrība “Saulstariņi”, biedrība “Alūksnes Invalīdu biedrība”, biedrība “Astes un Ūsas”, Alūksnes pilsētas pensionāru biedrība “Sudrabs”, Alūksnes un Apes novada politiski represēto klubs “Sarma”, biedrības “Latvijas Astmas un alerģijas biedrība” Alūksnes nodaļa, fonds “Ziedot.lv”, biedrība “Sauleskalns”, biedrība “Ukrainas un Latvijas draudzība”, biedrība “Apes Jauniešu klubs Sliedes”, biedrība “Latvijas Ukraiņu kongress”, biedrība “Motoklubs Ape”, biedrība “Speciālo palīglīdzekļu parks”, Alūksnes baptistu draudze, Alūksnes adventistu draudze, Alūksnes Romas katoļu baznīcas Svētā Bonifācija draudze, Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Alūksnes draudze, Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs un citas, vairāk nekā 40 uzņēmēji un pašnodarbinātie.

16 GADĪGĀ Aleksandra Kovtun dzīvo Alūksnē viena, mācās Alūksnes Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā, trenējas basketbolā un jau runā skaidrā latviešu valodā. Viņas vecāki dzīvo Dnipro, kur pašlaik arī nav droši. Līdz ar konvoju Aleksandra apciemoja savu mammu, kas bija emocijām bagāts notikums.

Palīdzība Ukrainai un Ukrainas civiliedzīvotājiem vajadzīga arī šobrīd, un tā būs nepieciešama līdz pat kara beigām. Ikviens tiek aicināts ziedot vai nu auto iegādei Ukrainai, vai arī dažādu vajadzību nodrošināšanai Ukrainas civiliedzīvotāju kopienai Alūksnes novadā. Šiem mērķiem katrs varat ziedot vai nu vēršoties fondā, Dārza ielā 8a, vai arī veicot bankas pārskaitījumu. Paldies visiem par atbalstu!

Nodibinājums “Alūksnes un Apes novada fonds”

Reģ. Nr. 40008090271 Banka: AS SEB Banka Kods: UNLALV2X Konts: LV96UNLA0050019750651 Mērķi: “Ziedojums auto Ukrainai” vai “Ziedojums akcijai “Palīdzēsim Ukrainas tautai””.