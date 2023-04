Bērnudārzos audzē zirņus

Skaties, kā no sēklas izaug augs! Ar šādu aicinājumu vairāki bērnudārzi Latvijā, tostarp pirmsskolas izglītības iestādes Alūksnes novadā, šopavasar saņēma stādīšanas komplektus. Zirņi jau sastādīti, regulāri laistīti un, vairāku acu pāru pieskatīti, aug griezdamies. Stādu kastes komplektus bērnudārziem sarūpēja un nosūtīja Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests un SIA “Zemgales dārzi” programmas “Piens un augļi skolai” ietvaros. Komplekti tapuši ar mērķi iepazīstināt bērnus ar to, kādas iemaņas un cik daudz rūpju ir nepieciešams, lai izaudzētu augus un iegūtu ražu.

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” teic, ka stādīšana ir neatņemama aktivitāte ik pavasari, taču šogad kopā ar pašu sarūpētajām sēklām, iestādīti arī saņemtie zirņi. “Kaut varētu šķist, ka dzīvojam laukos, un visi bērni sēj un stāda kopā ar vecākiem vai vecvecākiem, tomēr tā nav. Daļa tieši bērnudārzā iestāda pirmo zirni vai tomāta sēklu. Savukārt citi par sēšanu un stādīšanu zina daudz un labprāt izstāsta, kas aug ģimenes dārzā. Situācijas ir dažādas, tomēr visi bērni ar vienlīdz lielu interesi iesaistās stādīšanā un skatās, kā augs aug, vēlāk arī mēra un nogaršo,” stāsta “Pienenītes” vadītājas vietniece izglītības jomā Dace Gailāne.

Stādīšana un rūpes par augu ir dažas no prasmēm, kas bērniem jāapgūst pirmsskolas izglītības iestādē. “Bērni mācās arī atbildību. Nevar iesēt sēkliņu un par to aizmirst – nekas neizaugs. Jābūt atbildīgiem un jārūpējas par iestādīto. Bērni ir apķērīgi un paši spēj saskatīt likumsakarības. Piemēram, zina, ka augs neaug, jo nav pietiekami laistīts vai tieši pārlieku laistīts. Zina arī stāstīt, ka augšanai nepieciešama saulīte, un meklē saulaināko vietu grupiņā, kur novietot iestādīto zirni vai ko citu. Reizēm sēklas ir nekvalitatīvas, un arī to viņi spēj izsecināt. Ja ar pirmo reizi neizdodas, stāda vēlreiz. Ne vienmēr viss izaug, bet tas bērniem jāmācās, jo arī dzīvē viss ne vienmēr izdodas,” teic D. Gailāne.