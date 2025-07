Bērnu aizsardzības centrs uzsāk kampaņu “Es audzinu viens”

Foto: freepik.com

Bērnu aizsardzības centra Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis (116111) rīko kampaņu “ Es audzinu viens”, kura norisināsies no 21.jūlija līdz 27.jūlijam.

Vecāki, kuri savus bērnus audzina vieni, ir klusi varoņi ikdienā — viņi nes divkāršu atbildību, divkāršas rūpes un reizēm arī divkāršu vientulību. Katru rītu viņi ceļas ar domu par to, kā nodrošināt savam bērnam labāko iespējamo dzīvi, pat ja tas nozīmē atteikties no savām vajadzībām. Viņi ir gan sargi, gan mierinātāji, gan skolotāji un draugi — viņi ir spēks, kas tur pasauli kopā vienam mazam cilvēkam. Un pat tad, kad spēki šķiet izsīkuši, viņi turpina — mīlestības dēļ, kas ir tik dziļa un bezgalīga, ka to nav iespējams izmērīt. Viņu ceļš nav viegls, bet tas ir pilns ar drosmi, siltumu un pašaizliedzību, kas pelnījusi cieņu un atzinību.

Ikvienu interesentu aicinām pievienoties tiešsaistes diskusijai 23. jūlijā pulksten 15 Bērnu aizsardzības centra Facebook kanālā, lai rastu atbildes uz vecāku iesūtītiem jautājumiem.

Diskusijā piedalīsies:

Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks.

Tiesu administrācijas Juridiskās palīdzības nodrošinājuma nodaļas juriskonsulte Ilona Bērzkalne;

Tiesu administrācijas Valsts kompensācijas cietušajiem nodaļas vadītāja Inga Ozola.

Mediators Faila Abbasova, Sertificētu mediatoru padomes priekšsēdētāja, sertificēts mediators, zvērināts advokāts.

Uzticības tālrunis 116111 ir bezmaksas tālruņa līnija, kas ir anonīma un darbojas visu diennakti. Darbadienās plkst. 12.00-20.00 ar Uzticības tālruņa speciālistiem iespējams sazināties, arī izmantojot tiešsaistes konsultācijas (čats) – čata logs meklējams mājaslapā www.uzticibastalrunis.lv vai bezmaksas mobilajā lietotnē “Uzticības tālrunis”, vai arī vēršoties pēc palīdzības e-pastā – uzticibaspasts116111@bac.gov.lv.