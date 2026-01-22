Bērni aktīvi vāc baterijas un mazo elektroniku

“Zaļā josta” organizētā vides izglītības kampaņa “Tīrai Latvijai” šajā mācību gadā guvusi īpaši plašu atsaucību – dalībai tajā jau reģistrējušās 365 izglītības iestādes no visiem Latvijas reģioniem, apliecinot, ka interese par atbildīgu un videi drošu atkritumu šķirošanu skolēnu un pedagogu vidū turpina pieaugt.
Kampaņā piedalās gan skolas, gan pirmsskolas izglītības iestādes, arī dažādi interešu centri un jauniešu organizācijas, kopumā iesaistot vairāk nekā 36 tūkstošus bērnu un jauniešu. Daudzviet izglītības iestādes ne tikai reģistrējušās dalībai, bet jau aktīvi uzsākušas izlietoto bateriju un mazās elektronikas vākšanu. No Alūksnes novada pieteikušās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, pirmsskolas izglītības iestādes,,Saulīte” Alsviķos, “Sprīdītis” Alūksnē, ,,Mazputniņš” Malienā, arī Apes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte” un Ojāra Vācieša Gaujienas vispārizglītojošās un mākslu pamatskolas programmu realizācijas vieta Trapenē pirmsskolas grupas Smiltenes novadā.
Par “Gruža kausu” šogad sacenšas 1.–12. klašu skolēni divās līgās: Izlietoto bateriju vākšanas līgā un Mazās elektronikas vākšanas līgā. Savukārt pirmsskolas izglītības iestādes piedalās “Gruža junioru kausā” un vāc izlietotās baterijas.
Organizatori vēsta, ka kampaņa “Tīrai Latvijai” šogad norisinās jaunā formātā, apvienojot vides izglītību ar sacensību elementiem un sadarbību ar jauniešu iecienīto “Čē Čē Čempionātu”. Kampaņas centrā ir tieši videi bīstamo atkritumu – bateriju un mazās elektrotehnikas – šķirošana, uzsverot gan drošības, gan resursu atkārtotas izmantošanas nozīmi. Kampaņa turpināsies līdz 2026. gada 13. martam, noslēdzoties ar apbalvošanas ceremoniju “Čē Čē Čempionāta” finālā maija beigās, kur tiks godinātas aktīvākās izglītības iestādes un pasniegtas vērtīgas balvas.
