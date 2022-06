“Bermudu Divstūris” Alūksnē sola jaudīgu koncertu

“Bermudu Divstūris” jau divus gadus gatavojas lielajam notikumam – jaunam albumam “Vidēji glīts” un koncerttūrei, kur beidzot satikt savus kvēlākos klausītājus. Grupa Alūksnes Pilssalas estrādē koncertēs 18. jūnijā pulksten 19.00.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Albuma nosaukums ir ļoti interesants – “Vidēji glīts”, ko katrs var interpretēt, kā pašam tīk. Foršums ir tajā, ka cilvēki vienmēr atrod to, kas viņiem liekas tuvāks, līdz ar to vidēji glīts var būt ļoti glīts, tiešām vidēji glīts vai pretēji. Tas atkarīgs no cilvēka,” stāsta “Bermudu Divstūra” dalībnieks Emīls Balceris. Jaunais albums ir ar latvisku ievirzi. “Pirmā dziesma no albuma ir jau izlaista – “Līgava”, ko iedziedājām kopā ar grupu “Auļi” un solistiem, kuri dziedāja piedziedājuma daļu. Ļoti patriotiska, spēcīga un uzrunājoša dziesma. Albumā ir vēl divas negaidītas sadarbības. Kopumā ir trīs singli ar trīs lielu mākslinieku piedalīšanos. Arī citas dziesmas ir interesantas, ko ir vērts dzirdēt,” atklāj E. Balceris.

Koncerttūres ietvaros gan skanēs dziesmas ne tikai no jaunā albuma, bet arī sen zināmās un tautā iemīļotās. “Koncerts būs divu stundu garumā, tātad klausītāji dzirdēs arī visus lielākos hitus, varbūt kādu jau aizmirstu dziesmu. “Bermudu Divstūrim” šogad ir desmit gadu jubileja, līdz ar to desmit gadu laikā dziesmu krājums izveidojies bagātīgs. Cik tieši dziesmu mums ir, skaitījuši neesam, bet koncertprogrammā vien būs trīsdesmit. Tās jau atlasītas, dziesmu pietiks,” stāsta E. Balceris. Grupas populārākā dziesma joprojām ir “Balējam, neguļam”, kas joprojām cilvēkus iedvesmo baudīt dzīvi, arī “Roku okeāns”. “Populāra ir arī mūsu pati pirmā dziesma “Labi”. Arī pēc desmit gadiem cilvēki dziesmu zina, atceras, visi dejo un lēkā. Dziesmas klausītājus uzrunā, un par to ir liels prieks,” teic mākslinieks.

“Kāpēc izvēlējāmies koncertēt Alūksnē? Ja nemaldos, ar “Bermudu Divstūri”esam bijuši koncertā Alūksnes pilsētas svētkos. Maz esam bijuši Alūksnē, līdz ar to pašiem būs interesanti redzēt, kāda ir publika Alūksnē. Koncerts būs pietiekami aktīvs un jaudīgs, tādēļ prognozējam, ka arī klausītāji būs tieši tādi paši – baudīs, atpūtīsies un kārtīgi izdejosies,” stāsta E. Balceris. Albuma iznākšanu grupa gaidīja divus gadus. “Albums bija gatavs tieši pirmskovida sākuma, nevarējam laist to klajā un izziņot koncertus. Šis laiks iedeva kārtīgu pauzi. Pauzi, lai kārtīgi sagatavotos lielajiem koncertiem. Ļoti gaidām iespēju kāpt uz skatuves un sajust klausītāju enerģiju un klātbūtni, kas ir ļoti svarīgi. Vīrusa ierobežojumu laikā bija daži online koncerti. Atgriezenisko saiti sajust nevarēja, tās ļoti pietrūka,” stāsta E. Balceris un piebilst, ka klātienes koncertu tikpat ļoti kā klausītāji, gaida arī paši mākslinieki.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Nereti klausītāji māksliniekiem grib uzdod jautājumu – kā rodas dziesmu lipīgie teksti. “Ir mazas frāzes, no kurām attīstās viss pārējais. Galvenais ir pirmā ideja un pirmā sajūta. Šis moments jānoķer. Tikpat labi tas var būt tikai viens vārds un no šī vārda. “Bermudu Divstūrim” idejas nenāk grūti. “Bermudu Divstūrim” ir foršā specifika – brīvība. Gan mūzikas žanros, gan skatuves tērpos, kustībās un izpausmēs. Neesam ierobežoti un varam izmēģināt jebko. Varu pačukstēt, ka jaunajā albumā ir dziesma kantrī stilā,” teic E. Balceris un atzīst, ka ne vienmēr cilvēkiem viss patīk. “Tas ir normāli, gaumes ir dažādas. Tie, kuri ir uz viena viļņa ar mums, mūs saprot un tiem tas arī patīk. Ne reti tas, kas ir pārāk sarežģīts un komplicēts, ir grūtāk uztverams. “Bermudu Divstūris” ir grupa, kas spēj dot brīvību, ļauj baudīt, atpūsties un nedomāt par kādām dzīves problēmām,” saka E. Balceris un aicina katru koncerta apmeklētāju baudīt, atpūsties un dejot.