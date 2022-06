Bejas skola aicina satikties

Bejas pamatskola 25. jūnijā absolventus un bijušos darbiniekus aicina uz atkalsatikšanos skolas 155. jubilejas gadā.

“Tā būs kopā sanākšana jubilejas gadā un absolventu, darbinieku atkalsatikšanās. Pasākumu sākām plānot februārī, kad bija vēl ļoti daudz neskaidrā, gan saistībā ar skolas tālāku likteni, gan pārmaiņām kultūras jomā, kas stāsies spēkā 1. jūlijā. Ja atveram skolas durvis absolventiem, tad saprotams, ka viņi vēlēsies viesoties arī muzejā un arī tā durvīm jābūt atvērtām. Pasākuma organizēšanu atbalsta arī Kolberģa tautas nams. Tradicionāli skolas jubileju svinam augusta sākumā, tādēļ daži brīnās, kādēļ šogad tikšanās datums ir 25.jūnijs. Tā brīža neziņa un nestabilitāte rosināja izvēlēties datumu līdz jūlijam. Ierastā tikšanās augustā šoreiz izpaliek,” stāsta Bejas pamatskolas direktore Silvija Aizupe.

“Ceļojums laikā”

Tikšanās skolas zālē paredzēta pulksten 17.00. Skola būs atvērta jau no pulksten 14.00, bet Bejas novadpētniecības krātuve viesus gaidīs no 15.00. Vakarā paredzēta balle. “Absolventi visi kopā aizvadīs vienu mācību stundu “Ceļojums laikā”, kurā kavēsies atmiņās, pārrunās skolas laika notikumus, būs arī priekšnesumi, rādīsim jauninājumus jeb kas skolā no iepriekšējās jubilejas reizes mainījies. Šajā dienā skolas absolvente Ginta Pētersone prezentēs savu jauno grāmatu “Es gribu nesteigties”. Pēc tam kopā tikšanās un sanākšana būs klašu kolektīvos. Priecāsimies par jebkuru absolventu iniciatīvu, lai bagātinu tikšanos. Piemēram, zinu, ka viens klases kolektīvs plāno kopīgu stādīšanu,” stāsta S. Aizupe. Cik absolventi ieradīsies uz tikšanos, prognozēt esot grūti. “Kas gribēs, būs. Interese ir, saņemam zvanus, vēstules un jautājumus. Saprotam, ka ne visi absolventi tiks, jo tie, kuri dzīvo ārzemēs, braucienus uz Latviju plāno augustā, tādēļ esam atvērti virtuāliem sveicieniem. Bejas skolas absolventi, darbinieki, jūs esiet gaidīti!” aicina S. Aizupe.

Atmiņas saglabāsies

Nav noslēpums, ka Bejas pamatskolai 2022./2023. mācību gads būs pēdējais. Skolu likvidēs un mācības nākamā gada septembrī vairs nenotiks. “Tas arī bija iemesls diskusijām par to, kad organizēt tikšanos – šogad vai tomēr nākamgad. Izlēmām organizēt šogad. Viegli nav. Katram ir savas emocijas un sajūtas, tomēr ir jāspēj domāt reāli, jāsamierinās ar notiekošo. Kā kolektīvs izturēsim un būsim kopā. Jādara šim brīdim, arī šiem svētkiem. Lai arī cik grūti, jāspēj saskatīt pozitīvais. Beidzoties vienam posmam, sāksies nākamais, bet Bejas skola atmiņās būs kādam kā darba vieta, kādam kā mācību vieta,” neslēpj S. Aizupe. Viņa pieļauj, ka šis būs pēdējais skolas salidojums, nākamgad tādu noteikti neorganizēs.